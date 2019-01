Piana



Capannori, tutte le manifestazioni commerciali a carattere straordinario del 2019

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:18

Sono numerose le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che si svolgono sul territorio capannorese interessando varie frazioni. Nei giorni scorsi la giunta ha approvato un aggiornamento dell'elenco di queste manifestazioni per il 2019 promosse da associazioni e vari soggetti locali per dare impulso al commercio, promuovere i prodotti locali e le tradizioni del territorio.

Vediamo quali sono tutte le manifestazioni commerciali a carattere straordinario in programma per il 2019: a gennaio a Segromigno in Piano si svolge la 'Fiera dei saldi' promossa dal Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Piano, mentre nel periodo del Carnevale (gennaio-febbraio) a Colle di Compito si svolgerà l'iniziativa 'Colle in Maschera' promosso dall'associazione dilettantistica sportiva 'La Vallinella'. In aprile a Marlia è in programma la manifestazione 'Insieme in Fiera a Marlia' promossa da Confesercenti Lucca che si ripeterà anche in ottobre e dicembre, mentre a Lammari si terrà 'La Fiera di Primavera' promossa da Ascom Capannori e a Marlia si svolgerà 'Il Palio del Biroldo' promosso dall'associazione culturale 'Sei Marliese se...". Tra aprile e maggio a Segromigno in Piano, è in programma la 'Fiera di primavera' promossa dal Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Piano. Due le manifestazioni in calendario per il mese di maggio: la 'Fiera Promozionale' a Capannori Centro promossa da So.Ge.Se.Ter- Cat Confcommercio Lucca che sarà realizzata anche nei mesi di ottobre e dicembre e la 'Festa della Sorgente' a Guamo promossa dal Gruppo Culturale Ricreativo La Sorgente.Nel periodo primaverile a Guamo si terrà la manifestazione 'Guamo e Coselli in festa' promossa dal Centro Commerciale Naturale di Guamo e Coselli che vedrà anche un'edizione autunnale. Nel mese di giugno a Marlia si svolgeranno due iniziative: 'Toscana auto collection' promossa dall'associazione culturale Pinocchio e 'Street Art Fest' a cura dell'associazione Paideia, mentre a Lammari l'associazione Per Lammari realizzerà la manifestazione 'Lammari Insieme'. A luglio a Segromigno in Monte il Centro Commerciale Naturale 'Indiana e dintorni' promuove la manifestazione 'Non solo Fiera' che tornerà anche a novembre. In ottobre a Segromigno in Piano è in calendario la 'Fiera d'Autunno' promossa dal Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Piano. Infine adicembre a Lammari si svolgerà l'iniziativa 'Natale in fiera a Lammari' promossa da Ascom Capannori, mentre a Verciano tornerà la manifestazione 'Pregustando il Natale' promossa dall'associazione 'Comitato per Verciano'.