Carnovale Porcarese, al via la 40^ edizione

lunedì, 14 gennaio 2019, 09:51

Prenderà il via il 3 febbraio la 40^ edizione del Carnovale Porcarese, che come ogni anno riempirà di musica e di colori la Piazza Felice Orsi, per cinque domeniche consecutive. Ma per quest’anno l’Associazione Happy Porcari, organizzatrice della manifestazione ha in serbo tante sorprese, dai nuovi carri (i cui soggetti saranno svelati solo il 3 febbraio) alla grande festa del “mardì gras”, in cui anche i grandi potranno far festa e poi altre novità tra cene a tema e la grande Lotteria di Carnovale.



Venerdì 18 gennaio alle ore 21:00 presso la sede della Croce Verde di Porcari, ci sarà un incontro pubblico, al quale sono invitate tutte le associazioni sportive e di volontariato del territorio e tutti i singoli cittadini che vorranno dare una mano durante le domeniche di Carnovale.



“Ogni domenica servono circa 50 persone sulla piazza, affinchè tutto si svolga in maniera ordinata e sicura”- commentano gli organizzatori –“ ed è per questo che facciamo appello a tutti i nostri concittadini, affinchè ci diano una mano. Tutti noi che durante l’anno abbiamo lavorato ai carri allegorici, organizzato gli spettacoli o pianificato la logistica dell’evento, siamo papà, mamme o nonni ed il nostro impegno di volontariato è tutto dedicato a garantire un bel Carnovale per i nostri bambini. E’ per questo che invitiamo chi ne avesse voglia ad unirsi a noi la domenica, per rendere ancor più magica questa grande festa.”