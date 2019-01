Piana : altopascio



Celtex, la D'Ambrosio non ha la maggioranza

lunedì, 21 gennaio 2019, 21:39

di cinzia guidetti

Questo è quello che è emerso dal consiglio comunale di questa sera, lunedì 21 gennaio, dove la maggioranza, che proprio in questa occasione doveva approvare il provvedimento ritenuto essenziale per questa amministrazione sulla pratica Celtex, non ha raggiunto il numero legale.

La difficoltà di portare in porto la pratica Celtex era già in dubbio dalla mattina quando la procura di Lucca si era presentata negli uffici del comune di Altopascio verificando una mole non indifferente di incartamenti, e gettando ombre sul buon esito della stessa.

Viste le assenze la minoranza ha chiesto la verifica del numero legale che effettivamente mancava e il consiglio comunale si è chiuso in quattro minuti.

Tante le assenze non giustificate nella maggioranza (Remaschi, Pippi, Calandriello, Scarmagnani) che hanno causato la mancanza del numero legale.

"Indipendentemente dall'esito o meno della pratica in questione - commentano Simone Marconi e Francesco Fagni (Lega Altopascio) - è sintomatico il fatto che quattro assenze così pesanti abbiano decretato lo sgretolamento di questa maggioranza ponendo in imbarazzo un consiglio comunale che in tanti anni non ricorda un avvenimento simile. L'assenza più inaspettata e che desta più scalpore è sicuramente quella del capogruppo del PD Marco Remaschi. Riteniamo - incalzano Marconi e Fagni - che questa sia davvero una brutta pagina per Altopascio".

Alle 20.53 (7 minuti prima dell'inizio del consiglio comunale) il comune ha inviato alle redazioni il seguente comunicato: "Si rinvia la trattazione in consiglio comunale della variante puntuale al regolamento urbanistico del procedimento "BeniCeltex", per consentire la realizzazione di un magazzino automatizzato di 23 metri di altezza (la variante, infatti, è relativa all'altezza, perché l'attuale regolamento urbanistico prevede in quell'area un'altezza massima di 12 metri, ndr), che dovrà sorgere nell'area ex Mancioli, dove la Celtex si è già insediata con gli uffici. Ad annunciarlo è l'amministrazione D'Ambrosio che proprio oggi ha ricevuto negli uffici comunali il personale della Procura di Lucca, che ha chiesto tutti gli atti relativi alla Celtex a partire dall'insediamento ad Altopascio, avvenuto nel 2015.«Il Comune ha ricevuto i funzionari della Procura – spiegano dall'amministrazione comunale – che hanno voluto atti e materiali relativi a tutta la storia della Celtex ad Altopascio, a partire dal 2015. Gli uffici hanno consegnato nella giornata di oggi la documentazione richiesta ed è per questo motivo che l'amministrazione comunale ha deciso di agire in autotutela rinviando la trattazione in consiglio comunale della pratica, originariamente prevista per questa sera (lunedì 21). L'amministrazione comunale aveva inserito l'approvazione della variante all'ordine del giorno del consiglio di questa sera, avendo espletato tutti i passaggi normativi previsti per dare il via libera alla variante puntuale".