Consuntivo positivo per il servizio di pattugliamento notturno. Al vaglio nuovi servizi

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:55

Nessun furto o tentativo di effrazione segnalato o denunciato nel periodo di sperimentazione del servizio di pattugliamento notturno a Montecarlo. Questo il risultato più importante emerso in sede di consuntivo del servizio, conclusosi l'8 gennaio, attivato per la durata di un mese nel corso delle festività natalizie e reso possibile con la corresponsione di una indennità del Sindaco Vittorio Fantozzi.

L'attività delle guardie giurate della Vcb Securitas, secondo le linee guida del progetto "Protocollo Mille occhi sulla città", si è rivolta ad incrementare l'attività di prevenzione e controllo sul territorio in collaborazione da un lato con la Polizia Municipale e l'Arma dei Carabinieri e con il cittadino dall'altro.

Le segnalazioni concordate con il Comue potevano riguardare: la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette, l'eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto, la segnalazione di auto o moto rubate, la segnalazione di bambini, persone anziane, persone in stato confusionale o in evidente difficoltà, la segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione, l'interruzione dei servizi di fornitura di fontienergetiche, la segnalazione di allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio ed ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione, situazioni particolarmente significative di degrado urbano o e disagio sociale o relative al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, di particolare allarme sociale, specie in prossimità di scuole e giardini pubblici e di locali.

L' attività, svolta in concomitanza con le forze di Polizia compententi, concentratasi nelle frazioni del comune di Montecarlo con un'ora di ronda obbligata e modulata nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 non ha fatto registrare alcun fenomeno di criminalità predatoria quali borseggi ,furti o rapine. Segnalate, invece, auto sospette per lo più nei fine settimana, comunicate alle forze di polizia compententi e svolte diverse attività preventive presso abitazioni provite segnalando porte aperte o illuminazioni lasciate attive.

Alla luce dei risultati l'amministrazione comunale è già a lavoro con lo studio di nuove tipologie di intervento sul territorio con l'obiettivo di orientare, all'interno della programmazione dei turni e dei servizi della Polizia Municipale, con particolare attenzione alla fascia oraria tra le 18 e le 24 dove nell'ultimo periodo si sono verificati furti in abitazione, attraverso un possibile coinvolgimento dei privati.

"Un risultato positivo - dichiarano il Sindaco Vittorio Fantozzi ed il delegato alla sicurezza Marco Carmignani- reso possibile dalla perfetta sinergia tra Forze dell'Ordine e cittadinanza che ci sprona a proseguire in questa direzione con sempre nuovi servizi volta a garantire maggiore sicurezza alla comunità montecarlese".