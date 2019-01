Piana



Controlli straordinari dei carabinieri: raffica di denunce e segnalazioni nella Piana

venerdì, 25 gennaio 2019, 10:11

Nella serata ieri, 24 gennaio, i carabinieri del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato l’area della piana, e in particolare i comuni di Lucca e Altopascio. Sono stati complessivamente impiegati 15 militari, i quali hanno operato lungo le principali vie di comunicazione e presso gli svincoli dell’autostrada A11, in entrata ed in uscita dalla provincia di Lucca, con particolare attenzione alle aree meno urbanizzate, dove insistono abitazioni isolate.



Nell’ambito del servizio sono state controllate nel complesso 40 auto e circa 60 persone. Tra queste, cinque sono state denunciate in stato di libertà.



Nel capoluogo, un cittadino albanese di 28 anni, residente a Milano, ma in trasferta a Lucca, gravato da numerosi precedenti di polizia per furto, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché sorpreso, nella frazione San Vito, alla guida della sua auto con la quale era giunto in città, verosimilmente non da solo, in possesso di una smerigliatrice e altri oggetti da scasso. Nei confronti dello straniero è stata altresì avanzata proposta della misura del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio.



Un cittadino senegalese di 25 anni, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ad Altopascio per detenzione di stupefacenti, è stato denunciato per il reato di evasione, perché sorpreso nel territorio del comune di Lucca, al di fuori della fascia oraria nella quale gli era stato consentito assentarsi.



Nella prima parte della serata, nel centro storico, un cittadino moldavo di 21 anni è stato invece denunciato per furto ai danni di un locale esercizio commerciale, all’interno del quale aveva asportato alcuni capi d’abbigliamento, dopo aver rimosso l’antitaccheggio con una tenaglia della quale era in possesso.



Nell’ambito della più mirata attività di controllo della circolazione stradale, poi, sono stati denunciati due giovanissimi per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali in particolare controllato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolico pari a 2,5 mg/L. Ulteriore quattro giovani, di età compresa tra 25 e 34 anni, sono stati segnalati al prefetto di Lucca come assuntori di stupefacente perché sorpresi, ciascuno sulla sua auto, in possesso di alcuni grammi di cocaina e hashish.



Nella specifica attività di contrasto al fenomeno dello spaccio, ad Altopascio, i carabinieri sono intervenuti lungo la via Bientinese, dove avevano notato alcuni cittadini stranieri effettuare delle cessioni, verosimilmente di droga, ad automobilisti di passaggio. I predetti extracomunitari, al momento dell’intervento dei militari, sono riusciti a dileguarsi nell’area boschiva adiacente il ciglio della strada, approfittando dell’oscurità e della fitta vegetazione. Sul posto i carabinieri hanno recuperato un panetto di hashish da 100 grammi e 20 grammi di cocaina, già divisa in dosi.



Nel corso del servizio i carabinieri hanno elevato 10 contravvenzioni al codice della strada, nonché ritirato due patenti di guida.



In linea con gli obiettivi che l’Arma dei carabinieri si è prefissata di conseguire, analoghi servizi ad elevato impatto e con l’impiego di un dispositivo integrato, saranno ripetuti nei prossimi giorni, nell’ottica di rendere il servizio istituzionale sempre più aderente alle peculiarità del territorio e funzionale alle legittime aspettative ed esigenze di sicurezza del cittadino.