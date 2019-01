Piana



D'Ambrosio all'opposizione: "Celtex, avanti tutta. Fatevene una ragione"

martedì, 22 gennaio 2019, 20:41

Il sindaco di Altopascio esce allo scoperto e smentisce le voci circolate ieri sera a seguito del consiglio comunale annullato: "La maggioranza è solida e lo dimostrerà, nessuna crisi".

"Fatti, solo e soltanto i fatti - esordisce in una nota ufficiale il primo cittadino Sara D'Ambrosio - Sono questi quelli che contano e su questi si basa la nostra azione amministrativa, fondata tutta sulla solidità delle persone che compongono la maggioranza, delle idee, degli obiettivi e dei progetti che portiamo avanti. Il resto sono chiacchiere, che piacciono tanto ad alcuni personaggi (alcuni dei quali ricoprono anche un ruolo istituzionale), che hanno impregnato la politica altopascese per decenni. Noi non cadiamo nelle provocazioni, solitamente evitiamo di rispondere alle menzogne e alle illazioni, lasciamo perdere le polemiche inutili (vi ricordate quella su piazza Ospitalieri e le presunte chiazze di sporcizia indelebili?! Se vi capita passateci, poi mi dite)... soprassediamo anche sulle offese, che sono continue e quasi sempre personali, a dimostrazione di quanto siano caduti in basso quegli stessi personaggi".

"Però c'è un limite a tutto - prosegue il sindaco - soprattutto alle perdite di tempo. E allora a questi politicanti che parlano politichese dico una cosa semplice: l'amministrazione D'Ambrosio è solida. Stiamo lavorando per far rinascere il nostro paese, abbiamo sul piatto più di 15 milioni di euro di investimenti per opere pubbliche strategiche, come le nuove scuole, il palazzetto, le strade e l'illuminazione, e diversi procedimenti importanti rispetto all'insediamento di nuove aziende. Perché sì, siamo tra quelli che credono nel lavoro e nello sviluppo economico e lavorano ogni giorno per trovare il punto di equilibrio tra esigenze e richieste delle imprese e tutela e salvaguardia del territorio, dell'ambiente e dei cittadini. Lo abbiamo fatto anche rispetto alla procedura Celtex, rispetto alla quale andremo avanti".

"Ieri conclude Sara D'Ambrosio - il personale della Procura si è presentato in Comune, in seguito all'esposto presentato da qualcuno, per acquisire tutti gli atti relativi alla presenza della Celtex su Altopascio, fin dall'insediamento risalente al 2015. Per questo motivo, sempre ieri, abbiamo deciso, d'accordo con i consiglieri di maggioranza, di rinviare la trattazione della pratica in consiglio comunale, inizialmente prevista per ieri sera. Fatti i dovuti approfondimenti in merito alla Celtex, andremo avanti. Fatevene una ragione".