Piana



Disbosca area tutelata senza autorizzazione: denunciato

martedì, 29 gennaio 2019, 11:07

La stazione dei carabinieri forestale di Capannori, in località Montechiari del comune di Montecarlo, ha denunciato un uomo del posto, con precedenti di polizia, il quale, come accertato dal personale operante, aveva disboscato ed effettuato consistenti lavori in un terreno di sua proprietà, di circa 3490 mq. di superficie, in area tutelata dal punto di vista paesaggistico-ambientale ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione, esponendo quel terreno a rischio idrogeologico. L’area e stata sottoposta a sequestro.