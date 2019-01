Piana



Dodici giovani potranno partecipare al progetto europeo "Youthnest"

sabato, 26 gennaio 2019, 11:28

Dodici giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni avranno la possibilità di partecipare al progetto europeo Erasmus+ "YouthNest'.crea' di cui è partner il comune di Capannori e che ha come capofila il comune di Vedra in Spagna.

Il progetto che coinvolge complessivamente 72 giovani provenienti da 6 paesi Europei, ha come obiettivo la promozione della cultura imprenditoriale e il lavoro autonomo dei giovani, il miglioramento delle abilità e delle competenze dei giovani imprenditori e la valorizzazione del potenziale delle zone rurali attraverso modelli di imprenditoria innovativa volti alla sostenibilità e alla conservazione delle risorse locali.

Tutto questo attraverso la creazione di una rete transazionale e multidisciplinare composta da esperti di diversi soggetti europei (Concello de Vedra – Lead Partner, Spain; Stichting Business Development Friesland, Netherlands; comune di Capannori, Italy; Newry and Morne Co-Operative Ltd, United Kingdom; Obec Zemplinske Hamre, Slovakia; and Associação Juvenil de Deão, Portugal).

I giovani interessati a prendere parte a questa nuova e importante opportunità possono partecipare all'avviso pubblico di selezione pubblicato dal comune.

Il progetto prevede due moduli di attività di apprendimento pensate per migliorare le capacità e le competenze dei giovani che vogliono sviluppare un'idea creativa e imparare a mettersi in gioco con spirito innovativo.

Il primo modulo prevede un'attività di formazione a Capannori della durata di 4 giorni rivolta a dodici giovani selezionati tramite il bando emesso dal comune che prevede lezioni e attività pratiche in gruppo con tutor sul territorio. Un secondo modulo prevede un periodo di mobilità all'estero nel mese di giugno a cui parteciperanno sei dei giovani selezionati. Di questi tre parteciperanno ad un soggiorno a Vedra in Spagna ed altri tre a Leeuwarden in Olanda e prenderanno parte a sessioni pratiche e lezioni in aula sui temi del progetto. Gli altri sei giovani saranno coinvolti in maniera attiva nello stesso periodo nell'accoglienza di giovani ospiti europei.

"Con questo progetto rafforziamo le nostre azioni per stimolare la creatività giovanile e l'imprenditorialità dando la possibilità a dodici giovani di partecipare a questo importante progetto europeo che in parte si svolgerà proprio sul nostro territorio – commenta l'assessore alle politiche giovanili, Lia Miccichè –. Un'importante occasione di formazione che avverrà sia sul nostro territorio che all'estero, poiché sei dei giovani selezionati avranno la possibilità di fare un breve soggiorno completamente spesato presso alcuni dei Paesi partner del progetto per acquisire nuove competenze e visioni nel campo dell'imprenditoria".

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico di selezione dovranno essere presentate entro e non oltre il 3 marzo tramite invio all'indirizzo di posta elettronica youthnest @comune.capannori.lu.it del modulo di partecipazione (reperibile sul sito del comune www.comune.capannori.lu.it nella sezione Politiche giovanili) compilato e sottoscritto. I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale. Per informazioni tel 0583 428440/42; politichegiovanili @comune.capannori.lu.it.