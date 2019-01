Piana



Domenica allo stadio di Marlia il 'Secondo memorial Erno Egri Erbstein'

venerdì, 25 gennaio 2019, 14:47

Nell'ambito del programma di iniziative promosse dal Comune in occasione della 'Giornata della Memoria' domenica 27 gennaio alle ore 14.30 allo stadio di Marlia si svolgerà il '2° Memorial' Erno Egri Erbstein', un quadrangolare di calcio giovanile con la partecipazione delle squadre Folgor Marlia, Folgore Segromigno, Pieve San Paolo e Torino FC e la collaborazione tecnica dell'asd Lammari e dell'Atletico Gragnano. Presente al quadrangolare, curato da Paolo Bottari, sarà uno sportivo d'eccezione, Sandro Cois, centrocampista del Torino e poi della Fiorentina con oltre 200 presenze in serie A e tre in Nazionale.

Erno Egri Erbstein calciatore e allenatore di calcio ungherese, di origini ebree, scomparso nella tragedia di Superga che il 4 maggio 1949 coinvolse il “Grande Torino”, è una figura legata al territorio, dato che è stato allenatore della Lucchese dal 1933 fino al 1938 anno in cui fu costretto ad emigrare a Torino a causa dell’entrata in vigore delle leggi razziali fasciste che impedirono alle sue figlie di frequentare la scuola pubblica.