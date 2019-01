Piana : porcari



Emanuele Carrara lascia l'incarico in Acquapur

lunedì, 14 gennaio 2019, 11:56

Emanuele Carrara lascia il suo incarico di rappresentante del comune di Porcari in Acquapur. Sono stati sette anni di intenso e proficuo lavoro al servizio dell’azienda e dei cittadini, durante i quali sono stati raggiunti risultati di grande spessore. Su tutti la complessa procedura che ha portato finalmente all’affidamento dei lavori di ammodernamento del depuratore consortile.

L’amministrazione comunale con il sindaco Fornaciari in testa desidera ringraziare il dottor Carrara per la competenza e lo spirito di servizio dimostrati. “Un amministratore serio e scrupoloso - dice - che ha operato sempre nell’interesse generale e non si è mai sottratto alle sue responsabilità. A lui e tutto il Cda va il nostro grazie per la preziosa opera svolta in questi anni che ci consegna di fatto l’avvio del cantiere per il potenziamento del depuratore della Piana, intervento che contribuirà a introdurre sensibili miglioramenti di carattere ambientale”.

Ora il comune, come stabilito dal consiglio comunale, avvierà la procedura di evidenza pubblica per la nomina del suo successore.