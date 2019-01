Piana



Epifania: gli appuntamenti in programma a Capannori

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:03

Uno dei giorni più attesi dalle bambine e dai bambini, Befana, è alle porte. Domani (sabato) e dopodomani (domenica) sul territorio di Capannori sono in programma vari appuntamenti che mettono al centro la tradizione dell'Epifania.



Uno degli eventi più conosciuti, giunto quest'anno alla 19^ edizione, è la "Festa della Befana – Casina di campagna della Befana" promossa dal gruppo culturale e ricreativo "La Sorgente" in collaborazione con il comune di Capannori. Sabato dalle 14.30 alle 17.30 e domenica dalle 14.30 alle 16 la Befana sarà nella sua casetta in piazza "Maestri Guami" a Guamo (davanti alla chiesa parrocchiale) ad aspettare i bambini che le porteranno un disegno o una letterina. Inoltre sabato dalle 17.30 in poi la Befana farà il giro delle strade e delle corti del paese in sella al suo miccino, accompagnata dai tradizionali canti.



Sempre nell'ambito della "Festa della Befana" domenica alle 15.30 in piazza Maestri Guami sarà inaugurata la "Casetta del libro", una piccola biblioteca all'aperto costruita con legno di recupero per consentire ai cittadini di leggere libri gratuitamente. Il gran finale della festa sarà domenica dalle ore 16 nella sala de "La Sorgente" in via Stipeti a Coselli. Per l'occasione si svolgerà lo spettacolo "Pippo Bolle Show". Per tutti i bambini ci saranno anche frati e biscotti.



A San Gennaro sono esattamente 50 anni che gli abitanti del paese accompagnano la Befana per il paese. Per questo dalle 16 alle 20 il locale gruppo donatori di sangue "Fratres" organizzerà un giro che si prospetta più che mai interessante.



A Colle di Compito sabato e domenica dalle ore 18 alle ore 22 la Befana girerà per le via del paese con un gruppo che eseguirà musica e canti. L'iniziativa è promossa dalla filarmonica "G. Puccini" di Colle di Compito.



A Tassignano sabato dalle ore 18 il Centro Culturale di Tassignano organizza l'iniziativa "La befana per le vie di Tassignano" all'insegna dei canti e della tradizione. Domenica alle ore 16 al polo culturale Artémisia si svolgerà uno spettacolo per bambini a cura del Centro Culturale di Tassignano.



A Ruota sabato alle 20.30 si terrà "Arriva la Befana" con canti e doni per i bambini. Domenica l'appuntamento è a partire dalle ore 14 con la foto di gruppo di tutti i ruotesi. A seguire "Regala un biscotto" con deliziose dolcezze appena sfornate dai bambini e lo spettacolo itinerante "Baldo degli Ubaldi" (gruppo di musica popolare italiana). L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale "Presepe vivente di Ruota 1990" si svolge nell'abito de "La via dei presepi".



Sempre domenica nella chiesina di San Quirico in Petrojo a Valgiano dalle ore 14 ci sarà la "Festa dei bambini con la Befana". L'evento è un'attività collaterale al presepe.



Alla Residenza sanitaria Assistita "Don Alberto Gori" di Marlia domenica ci sarà la rappresentazione dell'arrivo dei Magi alla Capanna. La partenza è fissata alle 15.30 dalla chiesa parrocchiale. L'appuntamento è promosso in collaborazione con la parrocchiale e gruppi di volontariato di Marlia.

Infine domenica alle ore 17.30 nella chiesa S. Salvatore a Badia di Cantignano si svolgerà il Concerto d'Epifania con Paola Massoni soprano e direttore e il coro Kalliope Enjoy. L'appuntamento è promosso da Kalliope Accademia della Voce Artistica.



Gli appuntamenti dell'Epifania sono una della sezioni del programma degli eventi "Natale è festa a Capannori" promosso dall'amministrazione comunale e consultabile sui siti www.comune.capannori.lu.it e www.capannori-terraditoscana.org