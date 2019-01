Piana : capannori



“Eventi a rifiuti zero”: fornitura di bidoncini, sacchetti, ritiro e smaltimento gratuiti per le associazioni

mercoledì, 2 gennaio 2019, 15:57

Capannori continua a incentivare le associazioni che promuovono iniziative a Rifiuti Zero. Anche nel 2019 a chi organizzerà un evento, come una corsa sportiva, una sagra o una festa popolare, dove al posto di piatti, posate e bicchieri di plastica si utilizzeranno alternative riutilizzabili e compostabili il Comune, in collaborazione con Ascit, offrirà gratuitamente due servizi: la fornitura di bidoncini e sacchetti per l’organico e il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti.

L’amministrazione comunale, inoltre, contribuirà alla promozione di questi appuntamenti realizzando un calendario unico degli “Eventi a Rifiuti Zero” da distribuire sul territorio e da diffondere attraverso i canali di comunicazione dell’Ente.

“Vogliamo sostenere tutte le associazioni che danno un serio contribuito alla riduzione dei rifiuti eliminando la plastica ‘usa e getta’ che è una delle principali forme di inquinamento dei mari - commenta l’assessore all’ambiente, Matteo Francesconi -. Si tratta di un’azione estremamente importante non solo sotto l’aspetto del minor conferimento di scarti ma anche sotto quello dell’educazione ambientale. Se, infatti, chi organizza un evento pubblico aperto a centinaia o migliaia di persone riesce a dire addio alla plastica monouso, ognuno di noi può adottare comportamenti più consapevoli. Per questo motivo anche nel 2019 offriremo gratuitamente, nell’ambito di tali iniziative, due servizi come la fornitura di sacchetti e bidoncini dell’organico e il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti. Il vantaggio, oltre che economico, è anche sotto il profilo della gestione dello stesso evento, visto che non sarà più necessario fare la differenziata per il multimateriale leggero. Nel 2018, primo anno del progetto ‘Eventi a Rifiuti Zero’ abbiamo avuto un buon riscontro dalle associazioni, con 10 iniziative aderenti. Quest’anno puntiamo a raddoppiare il numero”.

A ogni manifestazione che bandirà l’uso della plastica “usa e getta” sarà concesso l’utilizzo del logo “Eventi a Rifiuti Zero”, così i cittadini potranno riconoscere più facilmente l’adesione al progetto.

Per raggiungere in maniera più capillare le associazioni nei prossimi giorni il Comune contatterà le associazioni. Una comunicazione specifica, in collaborazione con il Trofeo Podistico Lucchese, sarà fatta in particolar modo nei confronti degli organizzatori delle marce sportive. Per qualsiasi chiarimento è comunque possibile contattare l’ufficio ambiente del Comune al numero 0583/428207 oppure per email all’indirizzo ecologia@comune.capannori.lu.it.

“Eventi a Rifiuti Zero” è l’ultimo progetto promosso dall’amministrazione per ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti. A Capannori sono comunque già attive da tempo altre buone pratiche che coinvolgono le associazioni, come le Eco Sagre.