Piana



Fagni e Marconi (Lega): "Attivarsi per automedica ad Altopascio"

giovedì, 17 gennaio 2019, 10:53

Francesco Fagni e Simone Marconi della Lega chiedono l'auto medica ad Altopascio e denunciano il taglio del servizio prelievi e delle prenotazioni CUP al distretto sanitario altopascese.



"Mentre l'amministrazione non pubblica sul sito istituzionale l'ordine del giorno del consiglio comunale di lunedì 21 gennaio - esordiscono i due -, comunichiamo noi che grazie alla Lega ed agli altri consiglieri di opposizione, si discuterà di un tema molto delicato. Con una mozione chiediamo infatti che il sindaco e la giunta si impegnino per richiedere l'auto medica ad Altopascio, attivandosi fin da subito nella prima conferenza dei sindaci".



"Abbiamo inoltre presentato un'interrogazione - fanno sapere Marconi e Fagni - per sapere come intende procedere il sindaco per dare una risposta concreta alla cittadinanza, in seguito alla chiusura del distretto del Turchetto. Già dall'estate scorsa infatti, i pazienti dei medici di base della struttura RSA di Altopascio si sono visti tagliare il servizio prelievi del sangue e la possibilità di usufruire del centro CUP per le prenotazione delle visite Asl".



"Riteniamo inaccettabile - concludono - che una cittadina come La nostra non abbia un punto prelievi convenzionato con la Usl 2 di Lucca, aperto a tutta la cittadinanza e in grado di svolgere il servizio per più giorni alla settimana. Tutto ciò sta portando molti nostri concittadini a ricorrere ad altre strutture nella vicina Valdinievole. Bisogna porre rimedio quanto prima".