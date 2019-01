Piana : altopascio



Fagni e Marconi (Lega): "Piazza Ospitalieri rovinata dalla negligenza della giunta"

martedì, 15 gennaio 2019, 17:42

Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega Altopascio intervengono in merito al pavimento di piazza Ospitalieri rimasto macchiato dopo i festeggiamenti natalizi.

"E' veramente una ferita al cuore vedere deturpata in questo modo la nostra splendida Piazza Ospitalieri - esordiscono Fagni e Marconi - . E' così che l'amministrazione l'ha ridotta dopo averla concessa alla ditta incaricata dei festeggiamenti natalizi. Un vero scempio, che dimostra il disprezzo di questi governanti per la cosa pubblica, sia essa mobile o immobile. Una scelta sicuramente discutibile quella di collocare dei cavalli nel cuore del nostro centro storico; una scelta criminale quella di non preoccuparsi di prendere nessuna precauzione, nonostante (crediamo) sapessero che i cavalli se non sono finti, debbono assolvere necessariamente alle loro funzioni fisiologiche. Così, dopo parecchi giorni e tentativi da parte degli operai di ASCIT di ripulire le pietre della Piazza, la stessa versa in condizioni disastrose. La pietra serena infatti stante la sua porosità, è una pietra assorbente e non è certo con un colpo di spazzola che si potrà riportare le pietre al loro naturale splendore. Peccato - incalzano - , perché dopo la ristrutturazione del 2016 era tornata fantastica di nuovo. Ci chiediamo perché l'amministrazione non abbia pensato, avendo preso questa infelice decisione, a prevenire almeno un disastro annunciato, apponendo dei teli impermeabili. Ci chiediamo perché a pulire o quantomeno a provarci, non debba essere la ditta (che ricordiamo ha cominciato ad allestire le piazze prima ancora di essere stata "scelta" e quindi prima di ricevere l'incarico ufficiale da parte del Comune) incaricata di allestire i festeggiamenti del Natale (che tra l'altro in gran parte sono saltati per motivi misteriosi), visto che tra l'altro ha ricevuto per il disturbo 30mila euro dalla giunta D'Ambrosio. Perché debbono essere spesi soldi pubblici per un danno che è stato compiuto per l'assoluta negligenza di questa ridicola giunta?" concludono.