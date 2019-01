Piana



“Famiglie a rifiuti zero”, si cercano nuovi nuclei familiari per aderire al progetto

giovedì, 17 gennaio 2019, 09:44

di giulia del chiaro

Avere uno sconto del 40 percento sulla parte variabile della bolletta ed aiutare l’ambiente producendo meno rifiuti. Queste le opportunità che i cittadini di Capannori, presenti all’assemblea informativa tenutasi ieri sera al Centro ricerca rifiuti zero di Segromigno in monte, si sono visti offrire se aderiranno al progetto.

“La vera domanda da porsi stasera è: come voglio vivere la mia vita? Quali scelte posso fare per rendere la mia ed altrui vita migliore?” questo l’interrogativo di partenza posto dall’assessore all’ambiente di Capannori, Matteo Francesconi, che ha proseguito illustrando come il progetto pilota di “Famiglie a rifiuti zero”, avviato due anni fa in forma sperimentale, abbia restituito ottimi risultati con numeri da record per la raccolta indifferenziata del comune spingendo l’amministrazione, Ascit ed il Centro ricerca rifiuti zero, oltre a rinnovare l’invito, rivolto a tutte le famiglie del territorio capannorese, ad aderire al programma, anche ad accrescere lo sconto sulla bolletta dal 30 percento al 40 percento.

“Diventare una famiglia a rifiuti zero non comporta un cambiamento eccessivo delle abitudini domestiche quotidiane – ha spiegato Daniele Stefani, coordinatore delle famiglie rifiuti zero – ed implica l’adesione ad una comunità consapevole, sensibile al benessere dell’ambiente ed impegnata nel raggiungimento dell’obiettivo del programma: ridurre al massimo il rifiuto indifferenziato e plastico”.

Nella pratica, infatti, l’adesione prevede l’utilizzo di una compostiera domestica – che comporta uno sgravio del 20 percento sulla parte variabile della tariffa –, l’auto pesatura dei propri rifiuti – con riguardo per il multi materiale e l’indifferenziato – annotando peso e data di consegna su un apposito diario e lo smaltimento degli ingombranti nelle isole ecologiche oppure, se si tratta di oggetti riutilizzabili o aggiustabili, procedere alla loro consegna al centro del riuso Daccapo. Inoltre, accanto a queste regole a cui attenersi, il progetto invita anche a divenire artefici di buone pratiche quotidiane: adottare un modo critico di fare la spesa acquistando prodotti con meno imballaggi e facili da differenziare, prediligere prodotti ortofrutticoli sfusi e cereali e detersivi alla spina, ridurre il ricorso a oggetti usa e getta e servirsi, per il rifornimento idrico, a fontane e fontanelli pubblici presenti sul territorio.

Un percorso che ha condotto, con il progetto pilota, a risultati più che soddisfacenti con l’adesione di una quarantina di famiglie, per un totale di circa 150 persone ed una produzione indifferenziata di ventuno volte inferiore rispetto alla media comunale (3,5 chilogrammi pro-capite annui contro la media comunale di 86 chilogrammi pro-capite annui).

“Occorre che ognuno tenda all’azzeramento dei rifiuti – ha sottolineato il direttore del Centro ricerca rifiuti zero, Rossano Ercolini – ed è per questo fondamentale un impegno nostro, come centro di ricerca, e di Ascit per avviare piccoli incontri informativi, durante cui illustrare come vivere in modo sostenibile, e percorsi formativi di educazione all’ambiente e di gestione ottimale dei rifiuti.” Da qui l’idea, emersa durante la serata di fronte alle perplessità di alcuni cittadini presenti, di avviare un corso gratuito e rivolto alle famiglie rifiuti zero, in collaborazione con Ascit, sull’uso della compostiera domestica.

“Mi auguro che – ha proseguito Ercolini – la riduzione del 40 percento della bolletta – che si divide in un 20 percento in meno per l’uso della compostiera ed un altro 20 percento in meno per l’adesione al percorso a rifiuti zero – possa servire da incentivo ed incoraggiare, chi già ha preso coscienza dell’importanza di prendersi cura dell’ambiente a partire dalla vita domestica, ad impegnarsi nel diventare parte di questa grande famiglia ecosostenibile.”

In molti i cittadini presenti all’incontro di ieri sera di cui, nelle speranze dei promotori, diversi entreranno a far parte di questa comunità all’insegna della sostenibilità. Per maggiori informazioni, o per aderire al progetto, è possibile contattare il centro di ricerca all’indirizzo email centrorifiutizero@gmail.com.