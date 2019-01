Piana



FdI Capannori: "Invitiamo i consiglieri e gli assessori di maggioranza a continuare il loro lavoro invece di perdere tempo prezioso per influenzare i residenti"

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:35

"Il clima da campagna elettorale sta cominciando ad aleggiare su Capannori e, con esso, le discutibili pratiche adottate dal PD e dalla maggioranza. Circola voce, ma a questo punto possiamo parlare pure di conferme, che vari esponenti e simpatizzanti del Sindaco Menesini siano stati inviati tra case e negozi per un'indagine 'esplorativa' circa il gradimento dei capannoresi riguardo al Sindaco ed all'amministrazione comunale in generale. Ma c'è di più: la truppa di fidati del Sindaco chiederebbe ai concittadini il loro benestare per un Menesini bis" lo sostiene Fratelli d'Italia Capannori.

"Pare che addirittura che il porta a porta venga fatto da diversi consiglieri di maggioranza ed assessori che, pur di confermare la propria poltrona, calpesterebbero in questo modo la dignità del ruolo a loro affidato che li dovrebbe vedere come rappresentanti e tutori dei capannoresi e non come sottoposti del sindaco Menesini – prosegue FdI – A circa quattro mesi dal voto dunque il PD capannorese ricorrerebbe già a strategie a dir poco discutibili che tutto fanno fuorché garantire l'anonimato dei capannoresi, i quali si trovano a dover rispondere i maniera immediata e sicuramente inaspettata alle 'truppe cammellate' che si presentano alle loro porte. Non riusciamo ad immaginare cosa potrà accadere in prossimità delle elezioni, quando quest'amministrazione darà il meglio (o peggio) di sé per vedersi riconfermata per altri cinque anni".

"Nel frattempo – chiude Fratelli d'Italia – invitiamo tutti i consiglieri ed assessori di maggioranza a continuare il loro lavoro invece di perdere tempo prezioso per influenzare i residenti sull'andamento delle prossime elezioni. Avete ancora tre mesi per fare qualcosa di buono, uscite dall'ombra del sindaco e lavorate per chi vi ha dato fiducia!"