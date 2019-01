Fine settimana di successi per la Polisportiva Capannori

Altri articoli in Piana

lunedì, 21 gennaio 2019, 21:39

Questo è quello che è emerso dal consiglio comunale di questa sera, lunedì 21 gennaio, dove la maggioranza, che proprio in questa occasione doveva approvare il provvedimento ritenuto essenziale per questa amministrazione sulla pratica Celtex, non ha raggiunto il numero legale

lunedì, 21 gennaio 2019, 19:00

Questa mattina più agenti della procura della Repubblica di Lucca hanno fatto visita a vari uffici del comune di Altopascio

lunedì, 21 gennaio 2019, 17:42

Terminata la lunga pausa dovuta alle festività natalizie e al turno di riposo, ritorna in campo, per la seconda giornata del campionato di 1.a Divisione maschile, il Volley 2P Pantera/Porcari che esordisce in casa uscendone sconfitto al quinto set

lunedì, 21 gennaio 2019, 17:02

Vincono gli Allievi Elite e B. Pareggiano i Giovanissimi, pareggiano gli Allievi B, che mantengono comunque il primo posto in classifica

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:26

Le pareti del campo sportivo di Marlia e della Sala Prove del Centro Giovani di Santa Margherita saranno oggetto di una riqualificazione artistica attraverso la realizzazione di murales grazie al progetto 'StArt - Graffiti Lovers" promosso dall'amministrazione comunale.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:05

Il fatto è avvenuto sabato 19 gennaio verso le 23.30. Tutta la famiglia era in casa. I genitori dormivano, mentre il 17enne stava studiando al piano terra. A un certo punto il giovane ha sentito dei rumori provenire dal piano di sopra. È allora andato a verificare quello che accedeva