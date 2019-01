Piana



Forza Italia propone e conferma: a Capannori candidato a sindaco del centrodestra Elisabetta Triggiani

martedì, 15 gennaio 2019, 20:42

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve comunicato a nome del coordinatore e Capogruppo Fi Capannori Anthony Masini e di Forza Italia Capannori:

Dopo le festività natalizie è tornato in auge il toto candidato sindaco del centrodestra a Capannori. Come i cittadini si saranno accorti in questi giorni, mal volentieri ci prestiamo a partecipare e a dare adito a questo genere di giochi. A questo punto però riteniamo opportuno ricordare che, attualmente, il candidato di Forza Italia, così come già comunicato in precedenza due mesi fa, rimane Elisabetta Triggiani.

Elisabetta è una rispettabile professionista, avvocato, madre , capannorese di nascita e di residenza e con esperienza politica alle spalle. Possiede quindi tutte le caratteristiche volute dalla coalizione di centrodestra e siglate in un documento sottoscritto da tutte le forze politiche fra cui Fratelli d'Italia, Lega e movimenti civici. L'avvocato Triggiani pertanto ha tutte le carte in regola per essere una proposta vincente. Ribadiamo, comunque, che la nostra priorità è l'unità del centrodestra.

Nei prossimi giorni ci ritroveremo tutti insieme ed entro fine mese scioglieremo le riserve, uniti. Una cosa è certa però, il nome del centrodestra verrà fuori esclusivamente da nostro tavolo di lavoro comune. Organo che va avanti, oramai, da più di un anno.