I carri in cartapesta tornano al CarnevalMarlia

martedì, 15 gennaio 2019, 13:22

Quella del 2019 sarà un'edizione in grande stile per il CarnevalMarlia. Dopo l'incendio all'hangar che lo scorso anno aveva costretto gli organizzatori a una manifestazione senza carri allegorici, i "giganti di cartapesta" tornano protagonisti. Grazie all'opera dei volontari che hanno lavorato per mesi, i carri sono pronti a riprendersi la scena e a far divertire le migliaia di bambini e famiglie che da anni partecipano a questo storico carnevale le cui origini risalgono al 1904 e che dal 1978 si svolge così come lo conosciamo oggi.



Cinque sono le domeniche in cui il CarnevalMarlia 2019 riempirà di colori, allegria e musica piazza del Mercato e una parte di via Paolinelli: 10, 17 e 24 febbraio e 3 e 10 marzo a partire dalle ore 14.30. L'ingresso alla manifestazione, promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sarà ancora gratuito grazie al sostegno economico da parte di tutti i soggetti promotori.



Il programma della manifestazione è stato presentato stamani (martedì) dal sindaco Luca Menesini e dal presidente del comitato CarnevalMarlia, Pierangelo Paoli assieme ai carristi e ai membri del comitato.



"Siamo veramente contenti che una delle più importanti manifestazioni del territorio possa ripresentarsi ai cittadini con i carri, che ne sono una delle principali caratteristiche distintive – ha dichiarato il sindaco Luca Menesini -. Il merito va soprattutto ai carristi del CarnevalMarlia, al comitato e al suo presidente Paoli che in questi mesi hanno lavorato con grande impegno per la preparazione dei carri allegorici e di un programma più che mai all'insegna del divertimento. Grazie alle associazioni, ai volontari e a una comunità particolarmente attiva Capannori continua a essere un territorio dove le tradizioni e gli eventi hanno uno stretto legame. Invito quindi tutte le bambine e i bambini, i genitori e tutti i cittadini a non lasciarsi sfuggire l'appuntamento del CarnevalMarlia".



"Quest'anno si riparte con una manifestazione nella sua apprezzata veste tipica, con la conferma dell'ingresso gratuito – spiega il presidente del CarnevalMarlia Pierangelo Paoli -. Dopo l'incendio che nel novembre 2017 colpì gli hangar dove vengono realizzati i carri non ci siamo lasciati prendere dallo sconforto. Nel 2018 abbiamo garantito la continuità della manifestazione e quest'anno i carri torneranno protagonisti. Ringrazio il sindaco Luca Menesini, che ci è stato sempre vicino, e la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per i preziosi contributi".



I carri del CarnevalMarlia 2019 saranno cinque e su tutti i bambini potranno salire. Aprirà il corso mascherato quello del Marillone – il pagliaccio simbolo della manifestazione – dove sarà presente anche un animatore che farà giocare i piccoli. Saranno presenti anche quelli dei rioni Ponticello – Le Selvette, La Fraga e San Donnino. Il rione Santa Caterina parteciperà con una mascherata con una cinquantina di figuranti. Fra i carri ci sarà anche quello, più piccolo, delle scuole "Don Aldo Mei" della Piana di Lucca. Inoltre tutte le domeniche sfileranno varie mascherate delle scuole primarie di Capannori con tanti bambini, maestre e genitori in maschera nonché la mascherata dell'oratorio della parrocchia di Marlia.



Fra le attrazioni ci sarà anche Mago Bolla con due "Cuccioli di Carnosauro", che cammineranno fra la gente e saranno cavalcati da cavalieri domatori.



Non mancheranno nemmeno stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze, ghiottonerie e fiera di beneficenza.



Programma completo:



Domenica 10 febbraio - 1° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici e delle mascherate.

Presenta Adele - Animazione musicale con "Adele Group"

Animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation.

Mago Bolla con 2 Dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

Omaggi per i bambini



Domenica 17 febbraio - 2° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici e delle mascherate.

Musica Disco con il "DJ Simone"

Mago Bolla con 2 Dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

Divertimento per i più piccini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

Omaggi per i bambini



Domenica 24 febbraio - 3° Corso Mascherato, con sfilata dei carri allegorici e delle mascherate.

Musica Disco con il "DJ Simone"

Mago Bolla con 2 Dinosauri "Cuccioli di Carnosauro"

Animazione con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

Omaggi per i bambini



Domenica 3 marzo - 4° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici e delle mascherate.

Musica Disco con il "DJ Simone"

Partecipazione della banda "A. Catalani" di Marlia

Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

Omaggi per i bambini



Domenica 10 marzo - 5° corso mascherato, con sfilata dei carri allegorici e delle mascherate.

Musica Disco con il "DJ Simone & C."

Per i più piccoli divertimento assicurato con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation..

Omaggi per i bambini



Inizio ore 14.30, ingresso gratuito.

Sito ufficiale: www.carnevalmarlia.it