Piana : altopascio



Il circolo PD di Altopascio sostiene la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Partito Democratico

venerdì, 18 gennaio 2019, 18:52

Con il 72 per cento di preferenze, l'assemblea del circolo del Partito Democratico di Altopascio ha votato la mozione di Nicola Zingaretti, sostenendo così la sua candidatura a segretario nazionale del Partito Democratico. "L'ampio consenso ottenuto – dichiara Fabio Coppolella, Segretario del Circolo PD di Altopascio – dimostra la qualità ed il carattere innovativo della proposta politica di Nicola Zingaretti. Disponibilità al confronto ed al dialogo con gli elettori e con la società civile, una nuova cultura riformista per l'Italia e per l'Europa e la valorizzazione delle esperienze amministrative locali. La candidatura di Nicola Zingaretti, come segretario nazionale del Partito Democratico – prosegue Coppolella – si pone nella giusta direzione. Nella situazione politica attuale, occorre un'opposizione che non punti alla propaganda ma all’iniziativa politica. Che non insegua il populismo e la destra sui suoi terreni e che possa preparare l’alternativa per il governo del paese. Dopo la fase della votazione riservata ai soli iscritti, il 3 Marzo si svolgeranno le primarie aperte, a cui potranno partecipare anche gli elettori e simpatizzanti del Partito Democratico".