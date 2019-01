Piana : capannori



Il Popolo della famiglia in lizza alle prossime amministrative

giovedì, 10 gennaio 2019, 19:20

Il Popolo della Famiglia di Lucca ha comunicato ufficialmente, durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio presso l'Hotel Le Ville di Lammari, di scendere in campo con una propria lista per le prossime elezioni amministrative del Comune di Capannori.

Sarà una lista con un proprio candidato sindaco. In questi giorni si sta valutando un ventaglio di candidature che sono rappresentative dei valori che hanno dato vita al Popolo della Famiglia, persone della società civile che si vogliono dedicare ad un impegno di amministrazione pubblica al servizio della persona, della famiglia e della vita.

Il Popolo della Famiglia, con la responsabile locale Ilaria Giurlani, conferma questo impegno e proprio lei stessa è candidata nella lista del Popolo della Famiglia a Capannori. Purtroppo non ha potuto partecipare per motivi di salute il Coordinatore Nazionale per l'Alta Italia del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, ma per via telefonica ha confermato l'impegno della lista in questo grande comune della provincia di Lucca.

Inoltre il Popolo della Famiglia ha presentato la proposta di legge di iniziativa popolare del Reddito di Maternità, del quale si è fatto promotore a livello nazionale e che, anche localmente, coinvolge gran parte dei Comuni della Provincia di Lucca per la raccolta firme, sia proprio nei vari uffici comunali che attraverso iniziative pubbliche sul territorio.

Il Popolo della Famiglia sarà presente anche alle elezioni europee, la stessa Ilaria Giurlani è una candidata della lista della Circoscrizione Centro per poter rappresentare una proposta reale di ritorno ad una vera e compiuta sovranità dei popolo europei, una sovranità che vede nel Parlamento Europeo e nella Commissione Europea due luoghi rappresentativi della sovranità del popolo e della democrazia, al fine di superare le due ideologie dominanti oggi, sovranismo ed europeismo.