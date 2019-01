Piana : montecarlo



Il sindaco Vittorio Fantozzi aderisce a Fratelli d'Italia

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:13

Vittorio Fantozzi, sindaco di Montecarlo, aderisce a Fratelli d’Italia. L’annuncio è stato dato oggi, in conferenza stampa, dallo stesso Fantozzi, assieme al Portavoce Regionale di Fdi, Francesco Torselli, al capogruppo in consiglio regionale, Paolo Marcheschi ed all’onorevole Riccardo Zucconi, deputato eletto nel collegio uninominale di Lucca.

“La fine del mandato che mi ha visto ricoprire il ruolo di Sindaco mi riporta nelle migliori condizioni per ritornare alla vita comunitaria di partito, verso il quale mi pongo in quella logica di servizio che ha sempre contraddistinto la mia vita politica. Una questione di rispetto, prima ancora che un impegno preso per i miei concittadini, quanto di stile quella di aver voluto ricoprire un incarico soltanto, impegnativo come quello di Sindaco peraltro in una positiva esperienza civica”. Questo il commento di Vittorio Fantozzi, nel corso della conferenza stampa.

“Ringrazio il Portavoce Regionale, Torselli ed il Presidente Nazionale Giorgia Meloni per l’accoglienza ricevuta e le responsabilità affidatemi -ha proseguito Fantozzi- Sarà un piacere ed un preciso dovere supportare l’attività di Torselli e dei partiti alleati in vista delle prossime scadenze elettorali, ponendo Fratelli d’Italia come riferimento ed interlocutore di quelle esperienze civiche che in Toscana hanno operato, spesso egregiamente, a sostituire la sinistra al governo di tantissime comunità e territori. Con la stessa determinazione lavorare a far crescere in dimensioni ed efficienza il partito su tutto il territorio regionale. Appartengo a quella ‘Generazione 7’ di cui parla nel suo libro il Portavoce Regionale Torselli, che possiede tutte le carte in regola per portare a compimento il percorso avviato da Giorgia Meloni per dare all’Italia quella Destra attesa da decenni, fatta di serietà, onestà e concretezza, in un contesto, oggi più che mai favorevole”.

“L’ingresso di Vittorio Fantozzi -hanno aggiunto Torselli, Marcheschi e Zucconi- è un segnale positivo per Fratelli d’Italia, soprattutto perché avviene a ridosso delle Elezioni Europee ed Amministrative e perché arriva in un momento in cui molti altri esponenti politici di altri partiti scelgono di mettersi in gioco con Fratelli d’Italia. Segno che il nostro movimento è in crescita, in salute e soprattutto che è in grado di trasmettere fiducia ed attenzione al territorio. Cose che ci rendono davvero fieri, al di la dell’amicizia e la stima che, da decenni, esistono nei confronti di Vittorio Fantozzi”.

Vittorio Fantozzi, classe 1978, diploma linguistico e laurea in Scienze Politiche, è oggi un imprenditore agricolo. Iscritto ad Azione Giovani e ad Alleanza Nazionale dal 1995 al 2008, è stato presidente del circolo di Montecarlo e presidente provinciale di Lucca. Assessore più votato al comune di Montecarlo dal 2004 al 2009, eletto Sindaco nel 2009 con il 67 per cento dei voti e riconfermato nel 2014 con il 69 per cento, a capo di una lista civica, sostenuta da tutti i partiti del centrodestra.