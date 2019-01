Piana



Il Tau Calcio vince il Trofeo Memorial Fabio Bresci per il secondo anno

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:23

Per il secondo anno consecutivo il Tau Calcio Altopasciovince la Toscana Cup - Trofeo Memorial Fabio Bresci, il torneo organizzato dalla società amaranto per ricordare il vicepresidente della LND, scomparso nel 2017. Ad alzare la coppa sono stati gli Esordienti B 2007del Tau, che hanno battuto in finale per 3 a 0 il Capezzano Pianore. A premiare i nuovi campioni sono stati il presidente del comitato toscano della Lega Nazionale Dilettanti, Paolo Mangini, con ifigli di Fabio Bresci, Alessiae Marco.

Quella appena terminata è stata la seconda edizione del Trofeo Bresci, che vuole rendere omaggio a una figura centrale del calcio giovanile, per 18 anni presidente del comitato regionale della Toscana e poi vicepresidente a livello nazionale, chiamando a raccolta le migliori squadre del calcio toscano impegnate per un mese a disputare partite emozionanti e ben giocate. Non a caso ieri sera (domenica 6) allo stadio comunale di Altopascio c'era tutto il gruppo dirigente del comitato toscano della LND, a dimostrazione di quanto l'appuntamento invernale organizzato dal Tau Calcio sia atteso e sentito. Infatti, oltre a Mangini e al consigliere comunale di Altopascio, Francesco Marzano, hanno preso parte alle finali anche i vicepresidenti del comitato regionale, Massimo Taiti e Bruno Perniconi, i consiglieri regionali LND, Vasco Brogie Stefano Riccomi, il coordinatore regionale del settore giovanile scolastico, Enrico Gabrielli, i responsabili tecnici dell'attività di base di Lucca e Pistoia, Antonio Paganelli eMarco Teglia.

Dal secondo all'ottavo posto ecco qui i premiati: Capezzano Pianore, Pisa, Pontedera, Oltrera, Pistoiese, Poggibonsie Tarros Sarzana. Come di consueto, poi, sono stati assegnati i riconoscimenti anche per la Top 9 del Trofeo, ovvero la squadra ideale formata dai migliori giocatori della competizione: Nicolas Giuliani del Tau Calcio, Gabriele Battistie Pietro Tofanellidel Capezzano Pianore, Rinaldo Maestrellidella Pistoiese, Diego Celestre del Pisa, Blerad Hotidel Pontedera, Tommaso Puppatodel Poggibonsi, Gianluca Grossi e Cristian Vivacedel Tau Calcio.