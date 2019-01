Inaugurata la mostra del pittore Raffaele Antonucci

Altri articoli in Piana

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:22

Ultimatum dell'amministrazione comunale alla ditta esecutrice dei lavori della pista ciclabile della Francigena. Se lunedì 21 gennaio i lavori al cantiere sul territorio comunale di Lucca, fermo ormai da tempo, non riprenderanno, saranno messe in atto tutte le procedure necessarie per la risoluzione del contratto in modo che l'Ente possa...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 15:09

Un gesto di grande altruismo, prezioso per scongiurare danni ben peggiori. Lo ha compiuto Marco Giannotti, 54 anni, che da 20 gestisce un'attività artigiana a Porcari. Qualche giorno fa, intorno alle 15, stava rientrando in azienda quando ha scorto del fumo provenire da un terrazzo di un condominio di via...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 14:21

Momenti di tensione questa mattina nel centro di Altopascio, quando un cittadino straniero di origine marocchina, in palese stato di alterazione psicomotoria, ha creato disordini in via Cavour e in due locali del corso

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:43

Anche quest'anno in occasione della Giornata della Memoria che ricorre il 27 gennaio l'amministrazione Menesini promuove una serie di importanti iniziative per mantenere viva la memoria su una delle pagine più buie della nostra storia

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:55

Il commissario provinciale di Lega Toscana, Ilaria Quilici, interviene a seguito delle notizie riportate sulla stampa in questi giorni riguardanti la scelta del candidato sindaco per il centro destra per le elezioni comunali di Capannori 2019

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:03

L’amministrazione comunale di Capannori ha stampato un libro su Marlia intitolato “Marlia Comunità, storia e territorio”. Si tratta di un pregevole libro volume da Gilberto Bedini, Giuseppe Ghilarducci, Giorgio Tori e Paolo Bottari