Piana : altopascio



Incidente ad Altopascio: grave un ciclista

lunedì, 28 gennaio 2019, 15:17

Intorno alle ore 14 un ciclista è stato coinvolto in incidente stradale in via Mammianese Sud ad Altopascio. Il ferito è stato accompagnato in codice rosso dal Pegaso all'ospedale di Cisanello dopo essere stato intubato. L'uomo ha riportato un trauma facciale importante, i parametri vitali all'arrivo dei sanitari sembravano nella norma, il bacino sembrava stabile, forse frattura al gomito. Al momento del soccorso i quattro arti sembrava rispondere.



Intervenute sul posto - oltre a Pegaso - l'automedica di Lucca ed un'ambulanza della Croce Verde di Guamo.

Notizia in aggiornamento