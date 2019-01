Piana : altopascio



Indagato per rapina, finisce in manette

giovedì, 10 gennaio 2019, 11:52

Nella giornata di ieri, ad Altopascio, i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 45 anni, indagato per una rapina commessa a Chiesina Uzzanese nel febbraio del 2017 e per tale reato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la stazione dei carabinieri di Altopascio. Da qualche settimana lo stesso si era però reso irreperibile, ragione per cui i carabinieri hanno relazionato alla procura della Repubblica di Pistoia che ha chiesto al Gip la custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura precedente. Il soggetto è stato localizzato nella giornata di ieri e tratto in arresto.