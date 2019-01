Piana



Inizia a sorridere grazie allo studio medico dentistico Sant'Apollonia con la “Giornata del sorriso”

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:25

Torna allo studio Medico Dentistico Santa Apollonia di Porcari la “Giornata del Sorriso”. Martedì 22 gennaio, dalle 10 alle 17 sarà possibile sottoporsi a un check-up odontoiatrico e ortodontico gratuito per scoprire come poter migliorare l'estetica del proprio sorriso o risolvere disturbi funzionali dell'apparato dentale. Una grande opportunità da cogliere al volo, la dott.ssa Rosaria Sommariva, specialista in ortodonzia al Santa Apollonia, sarà infatti presente con il suo staff per farvi sentire a vostro agio e con l'aiuto delle più avanzate tecnologie digitalizzate impostare una diagnosi e un piano terapeutico ortodontico appropriato per ogni paziente. Addio fastidiose e disgustose paste siliconiche la fase diagnostica inizierà da un'impronta digitale con l'ausilio di uno scanner intraorale di ultima generazione per ottenere un modello virtuale in 3D delle intere arcate dentarie del paziente. Con una speciale telecamera, poco più grande di un pennarello, si effettua la ripresa in modo da ottenere un video della bocca su uno schermo gigante. Un software di ultima generazione, unito a foto e radiografie del paziente, permette poi di sviluppare all’istante un modello virtuale del risultato ottenibile con le terapie ortodontiche che il paziente potrà visionare immediatamente. Abbiamo in questo modo una previsione ed una immagine rendering delle nostre arcate dentarie così come appariranno alla fine del trattamento. Grazie alla “Giornata del sorriso” potrete quindi vedere gratuitamente il vostro sorriso di domani. Dopo l’inquadramento clinico il ricorso alle moderne tecnologie terapeutiche permette ai pazienti di ottenere risultati sorprendenti, consente di trovare la giusta soluzione per risolvere problematiche di disallineamento dentale, affollamento dentale, denti con spaziatura eccessiva, morso crociato, morso profondo, morso inverso, etc. Un eccellente risultato terapeutico e un bel sorriso oggi si possono ottenere con un modesto sacrificio e con trattamenti poco invasivi. Non più archi e placchette in acciaio, ma mascherine trasparenti invisibili (invisalign), attacchi estetici, apparecchi linguali e molto altro ancora che sarà illustrato dai professionisti in occasione dell’evento.

Per poter prenotare una visita gratuita per la “Giornata del Sorriso” basta contattare la segreteria allo 0583 211065 o via mail a: info@santaapollonia.net.

Vi aspettiamo dunque martedì 22 gennaio dalle 10 alle 17 allo studio Medico Dentistico Santa Apollonia in via Romana est 137 a Porcari e anche voi potrete iniziare di nuovo a sorridere.