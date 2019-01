Piana : altopascio



"Insieme per Altopascio": "La maggioranza che sostiene la D’Ambrosio è andata in frantumi"

martedì, 22 gennaio 2019, 16:42

"La mancanza del numero legale al consiglio comunale di Altopascio è la certificazione che la maggioranza che sostiene la D’Ambrosio è andata in frantumi su una questione di grande rilievo per il territorio - questo è quello che sostiene il gruppo "Insieme per Altopascio" -. Quanto accaduto in questi giorni a Altopascio rappresenta tutta l’inadeguatezza di un progetto amministrativo, quello che dovrebbe sostenere la giunta D’Ambrosio, che su un provvedimento di grande rilievo si sfalda e mette a nudo tutti i suoi limiti - prosegue la nota - . La mancanza del numero legale al consiglio comunale, unito al surreale comunicato stampa rilasciato sette minuti prima dell'inizio dello stesso con alcuni consiglieri già in aula, dimostra in modo inequivocabile quale sia il grado di confusione che regna nella maggioranza e della preoccupazione dei consiglieri comunali che sono spesso chiamati a dare il loro assenso a progetti che, volendo essere cauti, possiamo definire gestiti in modo particolare. Nel comunicato rilasciato dall’amministrazione comunale si cerca, come al solito maldestramente, addirittura di lasciare intendere che i documenti acquisiti dalla Procura di Lucca risalgono ai predecessori - incalzano -. Allora perché si preoccupano a tal punto da non riuscire a assicurare la presenza di tutti i consiglieri alla seduta? Le assenze , anche quelle illustri, cosa significano? Se come dicono sono stati presi documenti solamente risalenti al periodo antecedente al loro arrivo, perché non andare compatti in consiglio comunale e spiegare che la pratica Celtex veniva ritirata in attesa che ci fossero accertamenti da parte della Procura? - domandano i rappresentanti di "Insieme per Altopascio" -. Evidentemente c’è dell’altro e quindi dobbiamo aspettarci altri nuovi capitoli di una vicenda già pesante. Insomma una situazione complicata e difficile che conferma ancora una volta che per amministrare non basta chiacchierare e fare annunci. Ci vuole competenza e senso di responsabilità. Tutte doti che chi amministra pro tempore Altopascio dimostra ogni giorno di più di non possedere. Dopo il flop della variante urbanistica da 44mila metri quadrati avversata a furor di popolo ed oggi da presumere abbandonata senza un atto ufficiale. Dopo la imbarazzante situazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi. Dopo un fontanello dell'acqua che è ancora sotto sequestro in prossimità degli edifici comunali, questa amministrazione aggiunge un'altra perla!” conclude "Insieme per Altopascio".