Piana



Kalliope, il concerto dell'Epifania

mercoledì, 2 gennaio 2019, 18:44

Dopo i concerti di Natale per la prefettura, per il teatro di Peccioli e per il presepe vivente di Ruota, il soprano Paola Massoni & il Coro Kalliope Enjoy si esibiranno domenica 6 gennaio nella Chiesa di San Salvatore di Badia di Cantignano alle ore 17:30, in un interessante appuntamento per salutare le Feste Natalizie: il Concerto dell’Epifania.

L’evento patrocinato dal Comune di Capannori, è organizzato da Kalliope, Accademia della Voce Artistica, Scuola di Musica e Associazione che si occupa di didattica e della realizzazione di eventi musicali, teatrali e culturali in genere con sede a Colle di Compito, Capannori.

Il concerto vedrà l’accompagnamento musicale di Tommaso Lorusso alla chitarra e Federica Bandecchi al pianoforte. Saranno eseguiti brani classici, lirici e pop della tradizione natalizia, oltre a qualche originale inedito.

Paola Massoni, cantante lirica, autrice e compositrice, dirigerà il concerto proponendo brani in cui la voce solistica si alterna al coro in un continuo dialogo, lasciando spazio anche ad interventi di allievi talentuosi, tra cui spicca Irene Buoni, in un repertorio piacevole, adatto ad un pubblico di adulti e bambini.

Si prospetta un pomeriggio musicale all’insegna della gioia di stare insieme, in un’armoniosa atmosfera data dalle belle voci e melodie dedicate al Natale. L’ingresso è ad offerta libera.