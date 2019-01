La befana arriva in anticipo al centro anziani "Il Girasole" di Porcari

Altri articoli in Piana

sabato, 5 gennaio 2019, 17:17

I Gruppi consiliari di maggioranza del Partito democratico di Altopascio e Lista civica “ViviAmo Altopascio” replicano al consigliere di minoranza ed ex assessore ai lavori pubblici Francesco Fagni

sabato, 5 gennaio 2019, 15:47

Altopascio avrà i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto autostradale dell'A11 che attraversa il paese. Dopo anni di annunci, effettuati a più riprese da più parti, l'amministrazione D'Ambrosio è riuscita a ottenere un importante risultato

sabato, 5 gennaio 2019, 13:17

Sono già stati assegnati dagli uffici tecnici comunali alle rispettive ditte, affinché avviino i lavori, i primi interventi pubblici del nuovo anno. Così l'amministrazione comunale inaugura il 2019 tenendo fede all'impegno di completare il mandato del sindaco Vittorio Fantozzi puntando sul tema della sicurezza stradale

sabato, 5 gennaio 2019, 10:16

Da un sopralluogo effettuato ieri dall’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi è emerso che la ditta incaricata sta procedendo di buona lena per terminare in tempo per la ripresa delle lezioni, soprattutto per quanto riguarda la zona davanti l'ingresso della scuola

sabato, 5 gennaio 2019, 09:47

Massimo Raffanti, il giornalista e scrittore lucchese, fondatore dell'A.C. "Vincenzo Lunardi Balloon Club” che, dal 1984 si occupa della divulgazione dell'omonimo eroe dell'aria, ideando non solo la Festa dell'Aria di Capannori ma introducendo anche il volo in mongolfiera in Lucchesia, lancia una proposta per la Piana di Lucca

venerdì, 4 gennaio 2019, 15:59

La squadra di calcio torna a giocare nell'impianto comunale. Il sindaco Menesini: "Un'ulteriore tappa del percorso intrapreso dall'amministrazione per rendere questo stadio uno dei più all'avanguardia e competitivi a livello locale"