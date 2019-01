Piana



La mostra delle antiche Camelie della Lucchesia spegne 30 candeline

mercoledì, 30 gennaio 2019, 15:27

di eleonora pomponi

30 candeline per una delle mostre più importanti del territorio; quest’anno, infatti, la Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia festeggia il suo trentesimo anniversario, e per quest’occasione è stata studiata un’edizione in grande che si articolerà in quattro fine settimana, ognuno con un tema diverso, a partire dal 16 marzo sino ad arrivare al 7 aprile.

Per questa speciale edizione della mostra è stato presentato questa mattina presso il Comune di Capannori e alla presenza della vice sindaca Silvia Amadei, del presidente del Centro Culturale Compitese Augusto Orsi, di Michela Fovanna in rappresentanza di Villa Reale, del vice presidente dell’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi Giovacchino Giurlani, della direttrice della fiera Internazionale del Tè Letizia del Magro e di Andrea Salani per la Fondazione Cassa di Risparmio, un calendario ricchissimo di eventi.

Oltre ai tradizionali appuntamenti che prevedono le visite ai giardini storici, al Camelieto, alla mostra scientifica e alle attrazioni storico-artistiche del Borgo, quest’anno ogni weekend sarà dedicato ad un tema specifico: il primo fine settimana (16/17 marzo) sarà incentrato sulla botanica; tra gli eventi più di rilievo quello dedicato ai Bonsai e quelli svolti presso il Camelieto come la donazione di un busto di Peter Thunberg ( botanico olandese che ha importato le camelie in Europa dall’estremo oriente) realizzata dal professor Hans Zwipp.

Il secondo weekend ( 23/24 marzo) sarà invece incentrato sul tema del tè; evento eccezionale di questo weekend sarà la prima Fiera Internazionale del Tè che si svolgerà all’interno di una vasta tensostruttura con all’interno una grande parte espositiva e una parte dedicata allo svolgimento delle cerimonie del tè che quest’anno riuniranno tuti i paesi dell’estremo oriente.

Naturalmente non mancheranno seminari e workshop, dove saranno trattati argomenti come la lavorazione e la classificazione del tè ecc.

Il terzo weekend (30/31 marzo) sarà invece dedicato al cibo e vedrà la presenza di una mostra mercato con i prodottiti tipici locali in collaborazione con Slow Food Compitese e Orti Lucchesi che coinvolgeranno molte aziende della zona.

Il quarto e ultimo fine settimana (6/7 aprile) sarà invece dedicato alla musica; sarà allestito uno specifico padiglione, dove si svolgeranno concerti eseguiti da realtà musicali locali come la civica scuola di musica e con la partecipazione del liceo musicale di Lucca.

Molte anche le iniziative collaterali, come “Camelie a Tavola”, con speciali menu a prezzo fisso nei ristoranti del Borgo e la “Ex Tempore di pittura” in programma il 23/24, 30/31 marzo e 6 aprile (dalle ore 10 alle 18) incentrata sul tema “30 anni di Camelie: le trasformazioni del Borgo” dedicata al pittore Vincenzo Muscatello.

Si rinnova anche per questa edizione la collaborazione con l’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, proponendo un itinerario all’interno dei giardini delle Ville Monumentali, con l’aggiunta della collaborazione con l’Istituto d’istruzione Superiore S.Pertini di Lucca che assicurerà la presenza dei suoi studenti ogni fine settimana a svolgere il ruolo di guide all’interno delle ville e dei loro giardini.

Ampliata notevolmente la collaborazione col il Giappone in occasione del trentesimo anno di svolgimento della mostra: saranno, infatti, presenti laboratori come quello di Wakomono ( la realizzazione di piccoli oggetti) di Kintsugi ( l’arte giapponese di riparare la ceramica) e di Khamishibai ( il teatro di carta giapponese) dedicato soprattutto a bambini e famiglie.

Il biglietto per la sola Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia è stato fissato a 7 euro, gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni e disabili con accompagnatore. C’è la possibilità di fare un biglietto individuale cumulativo nel periodo della mostra: Villa Reale + Mostra delle Antiche camelie a 13 euro, a 10 euro nel periodo fuori dalla mostra.

Per accedere al Borgo delle Camelie è necessario prendere l’apposita navetta che parte da l Frantoio Sciale del Compitese, mentre i gruppi organizzati potranno raggiungere il Borgo direttamente con il pullman previa prenotazione presso la segreteria; Villa Reale invece è accessibile con il proprio mezzo.

Per ulteriori informazioni, per i programmi dettagliati e per prenotazioni consultare i siti: www.camelielucchesia.it , www.camellietumcompitese.it , www.fierainternazionaledelte.com , info@camelielucchesia.it oppure telefonare ai numeri: 0583/977188 e 366/2796749 .

