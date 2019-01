Lavori ai canali irrigui, tanta gente alla prima assemblea a Marlia

Altri articoli in Piana

giovedì, 24 gennaio 2019, 15:53

Un probabile malore fatale sarebbe quello che ha colpito questo primo pomeriggio, intorno alle 14, un uomo di circa 45 anni in via di San Pieretto, in località Badia di Cantignano nel comune di Capannori. L'uomo pare sia stato trovato privo di sensi sulla sua auto

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:15

Si chiama 'Tutor Power Up' il nuovo progetto promosso dall'amministrazione comunale e gestito dall'associazione di promozione sociale Cre.A per sostenere la possibilità per i bambini con DSAp (disturbi specifici dell'apprendimento) che frequentano le scuole primarie di Capannori di acquisire le giuste strategie per poter affrontare il percorso di studi in...

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:32

"Una convocazione inaspettata e bellissima". A commentare la notizia è Nico Quilici, quindicenne lucchese, che milita nei Giovanissimi Elite del Tau Calcio Altopascio e per la prima volta ha provato l'emozione di essere convocato per le rappresentative della Nazionale italiana dilettanti under 15.

giovedì, 24 gennaio 2019, 11:53

L’azienda leader del packaging ha lanciato una nuova competizione come parte del suo impegno per risolvere una delle più grandi sfide nel settore del packaging: ridurre la quantità di rifiuti non riciclabili che viene generata ogni giorno

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:38

Il Commissario Provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici rilancia il nome del candidato a sindaco del centrodestra individuandolo nella figura di Paolo Rontani

mercoledì, 23 gennaio 2019, 16:24

Come in to my house. Nove Storie di Fuga e di resistenza testi di Emmanuel Pesi, Tavole di Luca Lenci, Lucca, Maria Pacini Fazzi editore