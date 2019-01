Piana : capannori



Lazzareschi (FI): "Mezzi pesanti in arrivo, si pensi a viabilità alternative"

mercoledì, 9 gennaio 2019, 09:27

Daniele Lazzareschi, consigliere comunale di Forza Italia Capannori, interviene sul tema della viabilità prevedendo un aumento del traffico dei mezzi pesanti in alcune zone della piana.



"Sentiamo parlare spesso di grande viabilità - esordisce - ma non viene mai deciso niente dall'amministrazione di Capannori e di Lucca; in particolare parlo di Capannori dove un viale Europa Marlia-Lammari ha un inquinamento ai massimi livelli".



"In questi anni - spiega - molti recuperi di vecchie cartiere o edifici sono stati fatti da imprenditori portando lavoro e recuperando cose che ormai erano fatiscenti. Quello che mi dispiace è che ancora una volta il comune di Capannori non pensa a viabilità alternative, a strade nuove, a piccole bretelline o ampliamenti di strade. Niente viene fatto e qui in nella foto che vediamo, a San Pietro a Vico, all'ex Mulino Maionchi, dove sono stati costruiti enormi silos, sicuramente aumenteranno il traffico di mezzi pesanti per il trasporto considerando che in quella zona ci sono ben due cantiere con mezzi giornalieri pesanti".



"Considerato - dichiara - che queste aziende portano un notevole lavoro e pagano le tasse al territorio, l'amministrazione dovrebbe pensare a rendere più fruibile il traffico, e perché no, magari usando la stazione di San Pietro a Vico che potrebbe portare allo scalo merci dove sono stati spesi i milioni di euro nei pressi del Frizzone".



"Purtroppo - conclude -, ancora una volta, ne pagheranno i cittadini, in particolare di Marlia, quelli che abitano in via dei Masini, che contestano giornalmente i danni provocati dal traffico pesante, e quelli che abitano sulla località della fraga. Io credo che nel 2019 non si possa continuare a ragionare col cervello degli anni 50. Purtroppo è così. Niente viene fatto, Siffredi fa sempre bene ma si razzola sempre male".