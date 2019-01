Piana : altopascio



Libri in pancia: mamme e papà diventano lettori

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:49

A chi non è capitato di vedere una giovane coppia in dolce attesa rivolgersi direttamente al pancione della mamma? Questa, che a prima vista può sembrare una cosa banale, rappresenta invece la prima, fondamentale, forma di comunicazione tra i genitori e il nascituro. È stato dimostrato, infatti, che nell'ultimo trimestre di gravidanza il bambino ha ormai completamente sviluppato il senso dell'udito ed è in grado di distinguere le voci a lui familiari. Questa prima, insostituibile, forma di comunicazione può essere quindi determinante per il corretto sviluppo del bambino. Per questo motivo l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Nati per leggere, ha lanciato l'iniziativa "Libri in pancia". Una serie di incontri il cui obiettivo è quello di mettere a disposizione delle famiglie gli strumenti necessari per poter svolgere questa pratica al meglio. I laboratori, totalmente gratuiti, sono in programma per venerdì 8 e 22 febbraio alle 21 nei locali dell'asilo nido "Primo volo" a Spianate. L'iniziativa rientra nel percorso "Tu qui", il progetto di sostegno alla genitorialità promosso dall'amministrazione D'Ambrosio e dai servizi educativi comunali, per mettere a disposizione delle famiglie gli strumenti necessari per garantire a ogni bambino pari opportunità di crescita e sviluppo. Questo, d'altronde, è lo spirito dei laboratori che saranno tenuti dall'educatrice Manuela Bianucci, formatrice esperta in promozione della lettura, e dai tutor volontari dell'associazione Nati per leggere.

Nell'ambito del progetto "Tu qui", inoltre, i genitori e i bambini altopascesi possono partecipare a molti altri laboratori. Tra questi c'è quello sullo sviluppo della abilità musicali nell'infanzia, tenuto dal musicologo Serafino Carli; quello sul massaggio infantile, tenuto dalla pedagogista Silvia Cerri; e quello su "Aspettative genitoriali tra sogno e realtà", tenuto dalla pedagogista Lucia Rotonda. È sempre possibile iscriversi a questi laboratori che saranno attivati ogniqualvolta raggiungeranno un adeguato numero di adesioni.

Proseguono infine anche i laboratori di lettura per bambini da 0 a 6 anni curati da Nati per leggere. Il prossimo appuntamento del mese di gennaio è per sabato 26, dalle 10.30 alle 11.30, con l'incontro rivolto ai bambini da 3 a 6 anni. È gradita la prenotazione al numero 0583.216280.

Per informazioni e iscrizioni per l'iniziativa "Libri in pancia" e per gli altri laboratori del progetto "Tu qui" è possibile recarsi all'ufficio servizi educativi in via Casali, 26 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 (il martedì anche dalle 15 alle 17), telefonare allo 0583.216353-216907 o inviare una mail a servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it