M5S: "Lista inviata, pronti per le elezioni comunali"

sabato, 12 gennaio 2019, 12:21

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle di Capannori ha inviato oggi la richiesta di certificazione per le elezioni comunali di maggio.



"Mentre gli altri schieramenti dibattono su chi debba essere il candidato sindaco idoneo - commenta il gruppo -, noi del Movimento 5 Stelle Capannori non perdiamo tempo. Abbiamo una lista di 22 candidati equamente distribuiti, tra maschi e femmine, nonché il candidato sindaco".



"I candidati - spiega - rappresentano una grande fetta del territorio comunale e provengono dalle seguenti frazioni: per la zona nord: Marlia, Segromigno in Piano, Lammari; per la zona centro:Capannori capoluogo, Pieve San Paolo, Parezzana, Santa Margherita; per la zona sud: San Ginese di Compito, Massa Macinaia, Pieve di Compito, Guamo e Badia di Cantignano".



"Restiamo in attesa dell'autorizzazione da parte del Movimento 5 Stelle nazionale e seguirà comunicato stampa per la presentazione del candidato - conclude -. A chi ci ha dato fiducia in questi cinque anni, nonchè alle recenti elezioni politiche, diciamo di pazientare ancora un pò, maggio si avvicina e contiamo di poter dire la nostra".