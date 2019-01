Piana : altopascio



Ma tu l'hai vista la Befana?

lunedì, 7 gennaio 2019, 12:11

di cinzia guidetti

E' quello che hanno chiesto ieri i commercianti di Altopascio, i pochi aperti il giorno dell'Epifania.

"Ci avevano detto che ci doveva essere la Befana che girava per il paese per richiamare le persone e invece non si è visto nessuno" commenta una commerciante. La Befana insieme a un altro figurante vestito da Omino di Pan di Zenzero c'erano - dove c'erano le persone - cioè davanti alla pista di pattinaggio che ieri, insieme ad altre due o tre giornate in tutto il periodo natalizio, ha visto più afflusso.

La pista di pattinaggio, attrattiva insieme alla casa di Babbo Natale del Natale di Altopascio, ha aperto con una settimana di ritardo. "Non sapevamo cosa dire alle persone che l'8 dicembre si sono presentate chiedendoci come mai era tutto chiuso - commenta un commerciante -. Poi ho letto sui giornali che non avevano chiesto un permesso. Potevano avvisarci, almeno avremmo potuto dire qualcosa. Le persone che nella prima settimana sono venute per la pista di sicuro non sono tornate dopo, avranno preferito Lucca o Montecatini che hanno, oggettivamente, più attrattive".

"La Befana ha girato per Altopascio sabato 5 grazie alla BSM eventi, ma doveva esserci anche oggi, magari per portare le persone a giro per il paese. Oggi invece è un mortorio - incalza una commerciante -. Non ho venduto niente. Tutti gli altri comuni limitrofi fanno la Befana: ci sono quelle sui carri che passano per il centro paese, ci sono quelle che girano per le case e da noi non c'è niente, il paese è morto. Siamo qui e abbiamo aperto in pochi, ci siamo guardati e ci siamo chiesti perché lo abbiamo fatto".

Sono pochi, infatti, i negozi aperti il giorno dell'Epifania in centro ad Altopascio e quelli aperti sono vuoti, perché proprio in paese non c'è nessuno. Sabato 5 sono iniziati i saldi e quindi questo dovrebbe essere il periodo giusto per tenere aperto: i primi saldi sono sempre i migliori, anche se lo sconto è minore rispetto all'ultimo periodo si è praticamente quasi sicuri di trovare quello che si è visto la settimana prima in vetrina che ci piaceva.

"Non so perché sono restata aperta - commenta un'altra commerciante - alla fine non è venuto nessuno e quindi non ho venduto nulla. Quelli che oggi hanno deciso di restare chiusi alla fine li capisco. Non c'era nulla in paese, sapevano che Altopascio sarebbe stata deserta. Non ho mai visto un Natale così povero: dall'8 di dicembre a oggi ho avuto solo due giorni di piena in negozio. Non si può andare avanti così".

L'altra attrattiva del Natale di Altopascio, la casa di Babbo Natale era in piazza Ospitalieri (più conosciuta come piazza del pozzo): tre pony, un gonfiabile, e un percorso delimitato da delle piante con un tappeto rosso che portava all'ingresso della casa di Babbo Natale dislocata in Mediateca. "Sono passato diverse volte, ma ho quasi sempre visto tutto chiuso. I pony li ho visti un paio di volte". Almeno ieri, giorno di Epifania, alcuni genitori con figli c'erano e c'erano anche i pony.

"Ma il problema non è solo oggi o ieri, il problema è tutto il periodo Natalizio. Se non crei delle attrattive per il paese, il paese muore. Se non aiuti i commercianti a vendere i commercianti se ne vanno, ci sono già dei fondi sfitti e sono oggettivamente brutti da vedere. Il comune non ci aiuta. Io non vedo il sindaco da quattro mesi - incalza una negoziante rammaricata -. Ma anche nei giorni di mercato che ci dovrebbe essere più afflusso difficilmente batto più di quattro scontrini. Non è possibile andare avanti così. Il Comune ci dovrebbe aiutare. Il mio commercialista mi ha anche detto - ma chi te lo fa fare di tenere ancora aperto".

"Domenica ci sarà il mercatino, speriamo almeno in quello anche se non ci credo - è il commento amaro di un'altra commerciante - e alla prossima riunione dei commerciati vediamo cosa diranno. All'ultima eravamo in sette".