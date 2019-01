Piana : altopascio



Marconi e Fagni (Lega): "Consiglio saltato, la D'Ambrosio dimostri dignità e rassegni le dimissioni immediatamente"

martedì, 22 gennaio 2019, 14:53

Simone Marconi e Francesco Fagni (Lega Altopascio) intervengono in merito al consiglio comunale di ieri sera: "L'amministrazione altopascese ha toccato il punto più basso e il risultato del consiglio comunale di ieri sera è stato eloquente: la D'Ambrosio non è in grado di garantire una maggioranza alla sua amministrazione - esordiscono -. Una bordata clamorosa quella che risuona da ieri sera appunto, dove in occasione dell'approvazione di una pratica alla quale la Giunta aveva dimostrato di tenere particolarmente, il Sindaco non ha avuto la forza di portare in aula il numero necessario di consiglieri che gli consentissero di garantirne l'approvazione. E' l'epilogo di un percorso fatto di imposizioni, di bugie, di pacche sulle spalle ad un gruppo che alla fine ha aperto gli occhi e ha voltato le spalle a lei e alla sua Giunta. A niente poi è valso il goffo tentativo di paventare un fantomatico ritiro dell'atto, teso a nascondere l'imbarazzo per la mancanza dei numeri; abbiamo lasciato che il Consiglio Comunale iniziasse e nessuno ha dato notizia (né il presidente del consiglio né tanto meno il sindaco!) di un ritiro della pratica Beniceltex. A quel punto - spiegano Marconi e Fagni - abbiamo chiesto la verifica del numero legale e il segretario comunale dottoressa Poggi, non ha potuto fare altro che constatare l'assenza di ben quattro consiglieri della maggioranza e decretare, inevitabilmente, la chiusura immediata del consiglio stesso. Il segnale politico è forte, tanto più considerato che tra i nomi di quelli che hanno staccato la spina all'amministrazione D'Ambrosio c'è quello dell'assessore regionale Marco Remaschi, consigliere comunale e capogruppo PD in consiglio comunale appunto....assente, come il fratello Alessandro (unico assente della Giunta), nella seduta di ieri sera. Una catastrofe per il Sindaco che a questo punto dovrebbe prendere atto della situazione e dimettersi prima di incappare in altre inevitabili brutte figure" concludono.