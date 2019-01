Piana



Montecarlo, al via il bando per l'assegnazione degli orti pubblici

giovedì, 31 gennaio 2019, 13:12

Sarà pubblicato dal 31 gennaio al 2 marzo il bando comunale per l'assegnazione ai cittadini interessati dei setti orti urbani posti all'interno del giardino della Fondazione Pellegrini Carmignani, esteso su una superficie complessiva di 210 metri quadri, nel centro storico di Montecarlo.

Il comune di Montecarlo ha aderito al progetto "Centomila Orti inToscana" che prevede l'utilizzo e riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani, ossia aree attrezzate finalizzate alla coltivazione orticola domestica e ad attività e modalità gestionali e di fruizione che ne favoriscano l'utilizzo a carattere ricreativo, ludico, didattico, per lo svago, la socializzazione, l'aggregazione, la promozione di sani stili di vita e di relazioni interpersonali e intergenerazionali, positive e solidali.

Gli appezzamenti realizzati a Montecarlo hanno una superficie variabile di circa 30 metri quadri ciascuno e sono delimitati da appositi cordoli, presa d'acqua per l'irrigazione e possono essere coltivati solo per uso familiare, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento e con le finalità e le modalità stabilite dallo stesso.

Ogni lotto è destinato all'assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le modalità del Regolamento; può essere affidato un solo orto per nucleo familiare e non è ammessa la presentazione di più di una domanda per nucleo familiare. Gli orti sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel territorio del Comune, con età non inferiore a 18 anni. La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei successivi 15 giorni alla scadenza del bando.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, eventualmente insieme al coniuge, in affidamento congiunto. Su richiesta scritta anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'appezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell'assegnatario stesso.

Coloro che sono interessati a concorrere per l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione degli orti devono presentare domanda su apposito modulo da scaricare sul sito del comune di Montecarlo o reperibile presso l'ufficio segreteria dell'Ente.

"In occasione della consegna dei lotti agli assegnatari - dichiara il Sindaco Vittorio Fantozzi - in accordo con la famiglia, l'amministrazione comunale procederà all'inaugurazione del complesso degli orti con la loro intitolazione alla memoria del concittadino Moreno Martinelli, scomparso un anno fa, animatore del mondo associazionistico locale nonché geloso custode della Fondazione Pellegrini Carmignani. Un tributo dovuto che sigilla un altro impegno mantenuto, quello del recupero alla cittadinanza l'area esterna della Fondazione".