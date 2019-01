Netto successo per la Veravision Capannori nel campionato Under 15

Altri articoli in Piana

sabato, 5 gennaio 2019, 18:36

Dopo l’incendio dell’hangar e le ultime edizioni fatalmente senza le creazioni di cartapesta, per l’edizione 2019 del CarnevalMarlia ritornano in pista i carri allegorici. Stabilite le date: si parte domenica 10 febbraio

sabato, 5 gennaio 2019, 17:17

I Gruppi consiliari di maggioranza del Partito democratico di Altopascio e Lista civica “ViviAmo Altopascio” replicano al consigliere di minoranza ed ex assessore ai lavori pubblici Francesco Fagni

sabato, 5 gennaio 2019, 15:50

La Befana ha portato la calza con due giorni di anticipo agli ospiti del centro diurno "Il Girasole" di Porcari. Una sorpresa graditissima per la ventina di anziani presenti

sabato, 5 gennaio 2019, 15:47

Altopascio avrà i pannelli fonoassorbenti lungo il tratto autostradale dell'A11 che attraversa il paese. Dopo anni di annunci, effettuati a più riprese da più parti, l'amministrazione D'Ambrosio è riuscita a ottenere un importante risultato

sabato, 5 gennaio 2019, 13:17

Sono già stati assegnati dagli uffici tecnici comunali alle rispettive ditte, affinché avviino i lavori, i primi interventi pubblici del nuovo anno. Così l'amministrazione comunale inaugura il 2019 tenendo fede all'impegno di completare il mandato del sindaco Vittorio Fantozzi puntando sul tema della sicurezza stradale

sabato, 5 gennaio 2019, 10:16

Da un sopralluogo effettuato ieri dall’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi è emerso che la ditta incaricata sta procedendo di buona lena per terminare in tempo per la ripresa delle lezioni, soprattutto per quanto riguarda la zona davanti l'ingresso della scuola