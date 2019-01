Piana : capannori



Nuovo libro intitolato “Marlia. Comunità, storia e territorio"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:03

L’amministrazione comunale di Capannori ha stampato un libro su Marlia intitolato “Marlia Comunità, storia e territorio”.

Si tratta di un pregevole libro volume da Gilberto Bedini, Giuseppe Ghilarducci, Giorgio Tori e Paolo Bottari con la storia di Marlia dal punto di vista dell’architettura, degli edifici religiosi, della storia e dell’associazionismo e l’amministrazione vorrebbe che potesse entrare in tutte le famiglie marliesi. L’associazione “La Corte” si è presa l’incarico della distribuzione e quindi si invitano i marliesi a ritirare gratuitamente il libro che potrà essere trovato presso la sede della Misericordia di Marlia dal lunedì al venerdì sia la mattina che nel primo pomeriggio ed il sabato mattina.



Per poterlo ritirare in altri orari contattare la Misericordia al 0583407171.