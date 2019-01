Piana : capannori



Oltre 4mila firme per la ricandidatura di Menesini

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:00

di eliseo biancalana

Sono stati 4mila e 200 i capannoresi che hanno firmato per chiedere al sindaco Luca Menesini di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali. Le firme sono state raccolte da assessori e da consiglieri comunali del centrosinistra e da semplici sostenitori dell'attuale primo cittadino di Capannori. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa, che si è svolta stamani presso il bar Sottopoggio a Guamo.

Erano presenti i rappresentanti delle forze politiche che fanno parte dell'attuale maggioranza che governa Capannori. "Nessuno poteva avere motivi di opporsi alla candidatura di Menesini" ha sostenuto Silvana Pisani (PD), spiegando la scelta della coalizione di riproporre il sindaco uscente. "Il porta a porta è stata una bellissima esperienza" ha poi detto a proposito della raccolta firme, che è stata fatta con l'intento di ritornare "tra la cittadinanza, mettendoci la propria faccia". Positivo pure il giudizio di Laura Lionetti (Capannori2020), che ha riferito di aver raccolto soprattutto adesioni nel mondo giovanile. "Potevamo scegliere in quattro o cinque nelle segreterie di partito come stanno facendo altre persone" ha detto polemicamente Gino Malfatti (Scelta popolare), facendo chiaramente allusione ai vertici in corso nel centrodestra per individuare lo sfidante del sindaco in carica. Francesco Cerasomma (Sinistra con Capannori) ha sottolineato il "calore" e "l'accoglienza" da lui riscontrati nel porta a porta. "Capannori ha voglia di riconfermare il sindaco" ha sostenuto. "Non è stata una raccolta spinta, come qualcuno vuole far credere" ha precisato Pierangelo Paoli (I Moderati).

I referenti delle liste hanno sostenuto di aver ricevuto un riscontro positivo dai cittadini e di non aver percepito situazioni di disagio durante il porta a porta, come hanno invece lamentato da alcuni capannoresi. "Onestamente sono molto strumentali queste polemiche apparse sui social – ha commentato Pisani –, peraltro da persone a noi avversarie".