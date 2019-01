Open day alla scuola di musica di Montecarlo

Altri articoli in Piana

martedì, 29 gennaio 2019, 14:41

I consiglieri di maggioranza del Partito Democratico e di ViviAmo Altopascio, con un comunicato congiunto, rispondono alle affermazioni dei consiglieri di minoranza

martedì, 29 gennaio 2019, 12:15

Sabato 2 febbraio nella sezione bambini del polo culturale Artémisia di Tassignano dalle ore 10.30 alle ore 11.30 si terrà il primo dei laboratori di filosofia per bambini da 0 a 10 anni tenuti dal maestro Sergio Viti e realizzati nell'ambito della manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo'

martedì, 29 gennaio 2019, 11:07

Un uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato perché aveva disboscato ed effettuato consistenti lavori in un terreno di sua proprietà, di circa 3490 mq. di superficie, in area tutelata dal punto di vista paesaggistico-ambientale ed in assenza di qualsivoglia autorizzazione, esponendo quel terreno a rischio idrogeologico.

martedì, 29 gennaio 2019, 11:04

"Due rotonde, cinque annunci. E' la moltiplicazione dei pani e dei pesci della giunta Menesini senza ancora nulla di fatto". Commenta così CasaPound Italia, dalla propria sede di Marlia, il comunicato del comune di Capannori con cui sono stati annunciati i tempi di realizzazione delle due nuove rotatorie su via...

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:35

A Marlia, nei giorni scorsi, è stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione marliese dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Alla guida è stato riconfermato alla carica di presidente Giovanni Renna

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:20

Fagni: "Altro scossone nella maggioranza della D'Ambrosio. Infatti, con protocollo nr. 2193 dell 22 gennaio 2019 il Presidente della Commissione Urbanistica, Giovanni Pippi rassegna le sue dimissioni dall'incarico"