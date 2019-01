Piana



Palloni aerostatici per misurare l'inquinamento nell'aria: la proposta di Raffanti

sabato, 5 gennaio 2019, 09:47

Correva l'anno 2011 quando un pallone ad idrogeno del capitan Enzo Cisaro decollò sulle lontane Isole Svalbard. Il pallone portava in quota la strumentazione scientifica necessaria per alcune ricerche ecologiche, condotte dalla Facoltà di Scienze dell'Ambiente e del Territorio dell'Università di Milano.

Alla luce di questo precedente aerostatico, Massimo Raffanti, il giornalista e scrittore lucchese, fondatore dell'A.C. "Vincenzo Lunardi Balloon Club” che, dal 1984 si occupa della divulgazione dell'omonimo eroe dell'aria, ideando non solo la Festa dell'Aria di Capannori ma introducendo anche il volo in mongolfiera in Lucchesia, lancia un'analoga proposta per la Piana di Lucca.

"L'aria della lucchesia e della sua Piana non è più la stessa ed è malata – afferma -. Come giorni fa faceva rilevare Liano Picchi dei Comitati Ambientali della Piana, “si sono spese centinaia di migliaia di euro in un progetto europeo denominato Paper Bref che prevedeva l'abbattimento dei vapori che si sprigionavano dalle cartiere mediante raffreddamento e condensazione, ma non una sola realizzazione è stata portata a termine. Nella zona più inquinata della Piana, dove l'università di biologia marina di Livorno rilevò un inquinamento tale da produrre il deserto lichenico, si è fatta costruire una centrale elettrica da 100 megawatt che aggrava la situazione con enormi quantità di biossido di azoto. Ci domandiamo quale sarebbe stata la qualità dell'aria se a tutto questo si fossero sommate le emissioni dell'inceneritore di pulper una grossa azienda aveva costruito, e se fosse stato realizzato il grande inceneritore regionale da 350 tonnellate al giorno di rifiuti".

"L'argomento ci fa dunque ben capire - sostiene Massimo Raffanti - come i palloni aerostatici ed in particolare quelli a idrogeno, potrebbero essere impiegati ai fini di una ricerca irrimandabile. I giorni in cui gli inquinanti monitorati superano i limiti consentiti dalla Legge si susseguono sempre più numerosi, e intanto le problematiche ambientali di Lucca e della Piana, con il passare del tempo, si vanno sempre più aggravando. Inutili i tentativi di abbattere gli inquinanti impedendo l'accensione di qualche caminetto o stufa a legna. La nostra salute e dunque a rischio? Chissà chi li sa!

“I comuni di Capannori, Porcari, Altopascio ecc. – continua Raffanti - hanno per caso realizzato qualche recente indagine epidemiologica sulle patologie tumorali, affezioni polmonari ed allergiche derivate non solo dalle polveri sottili ma, soprattutto, dalle emissioni industriali sui territori? Noi non lo sappiamo ma crediamo di no. Intanto quantitativi enormi di fumi si sprigionano dalle industrie poste nella "camera a gas dei diversi comuni, stretti come sono fra due alti sistemi montuosi" ed in zone a scarso ricambio d'aria per mancata ventilazione. Ciò accade nella zona più inquinata della Piana, dove l'Università di Biologia Marina di Livorno, tempo fa, rilevò un inquinamento tale da produrre il deserto lichenico. Cosa fare? Ad esempio in un’altra provincia non lontana da qui, il Movimento 5 stelle di Agliana, sempre tempo fa, in base alle esenzioni ticket per le patologie oncologiche rilevate, dimostrò un aumento significativo dei tumori di quell'area, innestando un doveroso allarme.

“Alla luce di quanto sopra – conclude Raffanti -, la nostra associazione invita gli enti territoriali, i sodalizi naturalistici (Italia Nostra, wwf ecc.) e gli Enti di Ricerca Cnr ecc) ad eseguire tali indagini, rilevando se possibile al contempo anche una rilevazione sull'inquinamento globale raggiunto (P10+sostanze chimiche) alle varie quote atmosferiche e tramite un pallone ad idrogeno. "Mille metri cubi di involucro, 294 chili di peso, ecco la carta d'identità di questa "basilica del cielo" che potrebbe decollare, con tecnici e strumentazioni a bordo, da una delle qualsiasi piazze cittadine. Questo genere di pallone e' il piu' ecologico di tutti, perche' non inquina: a differenza delle mongolfiere, non emette gas di nessun genere". Per questo gli Istituti di Ricerca potrebbero utilizzarlo per misurare le concentrazioni di veleni nell'aria."