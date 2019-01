Piana



PD Altopascio e Lista civica “ViviAmo Altopascio”: “Piena compattezza e piena fiducia all'amministrazione D'Ambrosio”

martedì, 29 gennaio 2019, 14:41

“Siamo una maggioranza che discute e che si confronta, ma soprattutto siamo una maggioranza solida e compatta intorno alla giunta e al sindaco, Sara D'Ambrosio”. A dirlo sono i consiglieri di maggioranza del Partito Democratico e di ViviAmo Altopascio, con un comunicato congiunto, rispondendo alle affermazioni dei consiglieri di minoranza. “Siamo di fronte a un'opposizione isterica, che non propone niente di proprio, ma si aggrappa alle scelte, agli atti e ai fatti della maggioranza per dire qualcosa. A differenza del passato, dove i consiglieri e gli assessori – e Fagni lo sa bene - erano soldatini abituati ad alzare la mano e a rispondere agli ordini provenienti dall'alto, noi discutiamo e ci confrontiamo: a volte può anche succedere di non pensarla tutti allo stesso modo su una pratica specifica ed è una cosa sacrosanta, la bravura sta nel riuscire comunque a lavorare in modo compatto”.

Interviene quindi anche il consigliere Pd Giovanni Pippi, tirato in causa dalla minoranza: “Ho scelto di dimettermi dalla carica di presidente della commissione urbanistica per non influenzare le scelte del consiglio in merito ad alcune decisioni legate all'ambito urbanistico che non mi trovano totalmente d'accordo. Ma resto come consigliere comunale, con convinzione, coerenza e determinazione, perché sostengo pienamente questa amministrazione, la giunta e il sindaco e sostengo pienamente i tanti progetti conclusi, avviati e quelli in via di definizione. Rimando quindi al mittente il tentativo di strumentalizzazione attuato dall'opposizione”.