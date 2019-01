Piana : capannori



Per il quinto anno consecutivo a Capannori tasse e tariffe invariate

venerdì, 25 gennaio 2019, 14:29

Nel 2019 tutte le tasse e le tariffe del Comune di Capannori rimarranno invariate. Per il quinto anno consecutivo l’amministrazione Menesini conferma di non voler aumentare la contribuzione a carico del cittadino. Proseguirà inoltre il sostegno alle famiglie più in difficoltà economica, con agevolazioni e sgravi a loro rivolti, e l’incentivazione di buone pratiche ambientali, con lo sconto sulla parte variabile della tariffa dei rifiuti che salirà dal 30 per cento al 40 per cento per le “Famiglie Rifiuti Zero”. È questa la decisione presa dal sindaco Luca Menesini e dalla sua giunta che sarà formalizzata con la prossima approvazione del bilancio di previsione.

“Una scelta estremamente importante, quella che abbiamo preso, nell’ottica di sostegno a tutta la comunità di Capannori – dichiara l’assessore al bilancio, Ilaria Carmassi -. In questo particolare momento economico riteniamo fondamentale lasciare invariate tasse e tariffe, affinché le famiglie non debbano avere spese maggiori per servizi di estrema rilevanza, a cominciare da asili nido, trasporti scolastici, mensa e rifiuti. Una linea, questa, che confermiamo fin dall’insediamento della nostra amministrazione comunale. In questi anni, se da una parte sono stati rimodulati i trasferimenti statali, dall’altra siamo stati in grado di compiere significativi investimenti nelle opere pubbliche, mettendo al primo posto la sicurezza stradale e l’edilizia scolastica. Accanto a questo è stata potenziata la sicurezza urbana, con telecamere fisse, un ampliamento dell’orario del servizio della polizia municipale e l’avvio dei progetti Whatsappiamo sicurezza e controllo di vicinato. Sempre in quest’ambito abbiamo conseguito due risultati di grande rilievo, come il mantenimento della caserma dei Carabinieri di Pieve di Compito e il prossimo insediamento a San Leonardo in Treponzio dei Carabinieri forestali”.

“Sono poi stati lanciati nuovi servizi per garantire una maggiore capillarità e cura nelle piccole, ma importanti, opere, come il cantoniere di paese e per il decoro delle frazioni, come l’Acchiapparifiuti e lo spazzamento speciale. Per i rifiuti abbiamo introdotto il ritiro gratuito domiciliare del verde – aggiunge l’assessore -. Inoltre in questi anni il Comune è stato in grado di intercettare importanti finanziamenti da altri Enti e istituzioni, che stanno contribuendo a dare un nuovo sviluppo a Capannori, da quelli europei come quelli per attrarre imprese al Parco scientifico di Segromigno in Monte a quelli regionali come quelli per le piste ciclabili e la rotatoria di Zone.

“Nel bilancio del 2019 confermeremo anche una forte attenzione alle politiche sociali, con importanti stanziamenti in questo settore – conclude l’assessore Carmassi -. Saranno mantenute anche le misure anticrisi e le agevolazioni tariffarie per le fasce più deboli della popolazione, come famiglie numerose, con familiari con disabilità a carico oppure chi ha perso il lavoro. L’amministrazione, infine, continuerà la politica di premiare i cittadini più virtuosi in campo ambientale, facendo salire al 40 per cento lo sconto sulla parte variabile della tariffa per le ‘Famiglie Rifiuti Zero”.