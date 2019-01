Piana



Pista ciclabile Capannori – Lucca: ultimatum del comune alla ditta esecutrice

mercoledì, 16 gennaio 2019, 16:22

Ultimatum dell'amministrazione comunale alla ditta esecutrice dei lavori della pista ciclabile della Francigena. Se lunedì 21 gennaio i lavori al cantiere sul territorio comunale di Lucca, fermo ormai da tempo, non riprenderanno, saranno messe in atto tutte le procedure necessarie per la risoluzione del contratto in modo che l'Ente possa procedere in autonomia al completamento dell'opera. La decisione è stata presa in accordo fra le amministrazioni comunali di Capannori e Lucca dopo i ripetuti solleciti delle scorse settimane andati a vuoto.



"La pazienza si è ormai esaurita – commenta l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Se la ditta non vuole lavorare, che ce lo dica chiaramente. In ogni modo il nostro è un termine perentorio. Se lunedì non vederemo nessuno sul cantiere, attiveremo tutte le procedure necessarie per la risoluzione del contratto e l'affidamento dell'opera a un'altra ditta. E' davvero spiacevole che i lavori abbiano accumulato un evidente ritardo. Già per quanto riguarda il tratto della pista ciclabile che interessa il territorio di Capannori tutti hanno potuto notare la lentezza con cui procedevano i lavori. In quel caso siamo riusciti a completare l'opera dopo ripetute sollecitazioni. A Lucca, invece, sta accadendo addirittura peggio, visto che abbiamo più volte esortato l'impresa a riprendere i lavori".



"Vogliamo che al più presto i cittadini possano percorrere in sicurezza in bicicletta la pista ciclabile da Capannori fino all'ospedale San Luca – prosegue l'assessore -. Per questo abbiamo condiviso con l'amministrazione comunale di Lucca la decisione di inviare alla ditta esecutrice dei lavori un ultimatum. Stamani la direzione dei lavori in accordo coi nostri uffici ha inviato l'ordine di servizio, cioè la nostra precisa richiesta. Auspichiamo che l'impresa torni a lavorare ma posso assicurare che non accetteremo ulteriori ritardi. La pista ciclabile è un'opera strategica per la mobilità fra i due territori".

--