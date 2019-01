Piana : porcari



Porcari appoggia regione e ordine dei medici: "Sì a un'indagine seria per per individuare le origini delle Pm10"

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:28

Il comune di Porcari appoggia l'iniziativa della regione Toscana sul monitoraggio delle polveri sottili e insieme all'ordine dei medici di Lucca si mette a disposizione per sostenere, anche con risorse proprie, qualunque indagine seria e affidabile per individuare le origini delle polveri sottili, fino a individuare una sede sul suo territorio per un grande convegno su un tema così importante come quello della qualità dell'aria.

"Siamo convinti che si tratti di un presupposto fondamentale - dichiara il vicesindaco e assessore all'ambiente Franco Fanucchi - per intraprendere misure puntuali e mirate sul territorio. Come ho già avuto modo di affermare in passato - continua - la scelta della nostra amministrazione è stata quella di non rifinanziare il funzionamento della centralina ormai fuori dalla rete ufficiale in quanto, come affermato da Arpat, i valori medi annuali registrati sono praticamente sovrapponibili alla centralina di Capannori, che invece fa parte della rete di monitoraggio ufficiale. Siamo quindi disposti a supportare con nostre risorse indagini come quelle promosse dalla Regione e patrocinate dall'ordine dei medici, con il supporto dell'Università di Pisa. Del resto - sostiene Fanucchi - aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffondere le informazioni relative è uno degli obiettivi del Piano Regionale della Qualità dell'Aria. Vogliamo dare un supporto tangibile - conclude il vicesindaco e assessore all'ambiente di Porcari - e siamo disposti a individuare una sede sul nostro territorio per il prossimo convegno su un tema così importante come quello della qualità dell'aria".