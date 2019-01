Porcari in lutto per la scomparsa di Francesco Ramacciotti

Altri articoli in Piana

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:11

Un insieme di strategie con cui migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo degli alimenti nella Piana di Lucca, con l'individuazione di azioni volte a recuperare le eccedenze alimentari e a migliorare la qualità di ciò che finisce nella tavola di tutti i giorni.

domenica, 20 gennaio 2019, 19:34

Francesco Fagni e Simone Marconi del gruppo Lega di Altopascio intervengono sulla vicenda Celtex manifestando dubbi e perplessità per l'ennesima volta

sabato, 19 gennaio 2019, 19:08

Domenica 20 gennaio, dalle 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà l’ottava ed ultima giornata della X^ edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale”

sabato, 19 gennaio 2019, 16:39

Al Marginone di Altopascio, venerdì prossimo 25 gennaio dalle 21, nel Salotto Artistico Letteriario di Villa “Le Sughere” in località Conti 15, si terrà una serata dedicata al “surrealismo” e conversazione con l’autore

sabato, 19 gennaio 2019, 15:00

Non vivono nella casa popolare di cui sono assegnatari: l'amministrazione comunale procede alla revoca per affidare gli alloggi alle persone in lista di attesa

sabato, 19 gennaio 2019, 13:08

Promuovere un piano per la mobilità urbana di tutta la Piana di Lucca che punti a ridurre il numero dei mezzi pesanti circolanti sulle strade favorendo il trasporto delle merci su rotaia e gli spostamenti veloci via ferrovia da Lucca a Firenze.