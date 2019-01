Piana



Porcari ricorda il professor De Mauro

martedì, 8 gennaio 2019, 10:32

In questi giorni ricorre il secondo anniversario dalla morte del professor Tullio De Mauro. Porcari lo ricorda con particolare affetto perché fu proprio lui, nel 2010, a conferire all’amministrazione comunale il Premio Nazionale Città del libro.

Furono oltre 135 i comuni che parteciparono a quel concorso, promosso dall’Associazione Forum del Libro, Centro per il libro e la lettura e dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Porcari si aggiudicò l’ambita onorificenza con il progetto Giri di Parole, promosso dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale.

“Un’idea di grande rilevanza culturale - ricorda l’attuale Assessore alla Cultura Roberta Menchetti - sviluppata sul territorio porcarese e non solo perché i libri uscissero dalla Biblioteca per incontrare i cittadini nei luoghi della vita quotidiana: in negozio, in Farmacia o al bar. Con quel progetto di book crossing il Comune di Porcari ha davvero precorso i tempi e a ricordare quell’istante prezioso nella memoria di tutti i cittadini c’è il piatto decorato appeso sulla parete d’ingresso della Biblioteca Comunale del Centro Culturale Cavanis”.

Tullio De Mauro, linguista di fama internazionale, ex ministro dell’Istruzione, è stato uno studioso della cultura diffusa, affezionato ad un concetto ampio di cultura, al di fuori delle competenze acquisite a scuola.