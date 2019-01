Piana



Promozione, quinto successo consecutivo per la Farmacia Biagi Capannori

lunedì, 14 gennaio 2019, 08:45

Il 2019 si apre con il quinto successo consecutivo per la Farmacia Biagi Capannori, che ora si trova a pieno titolo in zona playoff nel campionato di Promozione. Nella sfida interna contro il Ficeclum Fucecchio i biancorossi sono sempre avanti nel punteggio e allungano con decisione nel secondo quarto per poi gestire ritmo e punteggio fino alla fine portando a casa la vittoria (61-50) ribaltando anche la differenza canestri dell'andata contro una concorrente diretta per un posto al sole nella post season.



CAPANNORI: Lombardi 3, Aytano 6, Andreini 10, Tumino, Dini, Del Dotto 2, Barsotti 4, Mariani, Panzino 7, Piochi 3, Ghiarè 12, Masini 14. All. Bernabei.



Successo anche per l'Under 18 Silver nel derby contro il Cmb Lucca (43-44). Una vittoria di stretta misura dopo che i biancorossi hanno dominato per tutta la durata dell'incontro per poi correre qualche rischio di troppo nel finale.



CAPANNORI: Avidiu 4, Belfiori, Caredio 1, Cassolino, Del Dotto 6, Di Giovanni ne, Frediani 4, Ilaria 2, Magnani, Panattori 2, Paoletti 16, Piazzolla 9.